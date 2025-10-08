«Кто-то решил поиграть в политические игры». У Залужного рассказали, собирает ли он под выборы команду из топовых военных чиновников

Посол Украины в Британии Валерий Залужный на выставке в Музее танков 3 апреля 2025 года в Британии (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Оксана Тороп, медиасоветщица Валерия Залужного, в комментарии NV объяснила, действительно ли бывший глава ВСУ уже приглашает военных в свою будущую парламентскую политсилу.

«Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная», — так Оксана Тороп, медиасоветщица посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, прокомментировала NV информацию о том, что к нескольким украинским топ-военным якобы обращались от имени экс-главы ВСУ с предложением войти в парламентский список его политсилы.

8 октября об этом написал французский портал Intelligence Online. «Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского», — сказано в публикации.

В свою очередь Тороп заверила: пока идет война, ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится.

Медисоветщица Залужного отметила, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее. «И есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании[Залужным предвыборного] штаба в Лондоне — это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры», — сказала Тороп.

Она также отметила неизменную позицию бывшего главнокомандующего ВСУ: сначала надо сохранить Украину. «Война продолжается и вызовы перед страной сегодня огромные», — добавила медиасоветщица.

Intelligence Online также сообщило, что кроме Залужного, президентские амбиции якобы может иметь руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По данным портала, его может незаметно продвигать неправительственная организация Государственная защита.

Сентябрьский опрос Центра социальных и маркетинговых исследований Socis показал, что Залужный — лидер по уровню доверия общественности с результатом в 44,5% голосов респондентов. Второе место занял Буданов с 30,8%, и лишь третьим с 25% поддержки стал действующий президент.

В то же время в случае проведения президентских выборов, согласно исследованию Socis, лидером был бы Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 21,2% среди всех опрошенных. Однако экс-глава ВСУ, если бы он выдвинул свою кандидатуру, занял бы второе место с минимальным отставанием — его поддержали 19,4% респондентов. То есть, оба — и только они — вышли бы во второй тур. А вот в нем Залужный получил бы 63,7% голосов, что едва ли не вдвое больше, чем у Зеленского.