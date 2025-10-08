Зеленский заявил об увеличении эффективности дальнобойных дронов-ракет и согласовал новые операции СБУ

8 октября, 14:20
Глава СБУ Василий Малюк доложил президенту о результатах операций Службы безопасности Украины (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют все большую эффективность в уничтожении военных объектов на территории страны-агрессора России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в среду, 8 октября.

Глава СБУ также отчитался о существенных результатах в уничтожении российских комплексов ПВО.

Президент отметил работу воинов ЦСО А СБУ, которые задействованы на Покровском направлении, где они уничтожают более 100 оккупантов ежедневно. По словам Зеленского, российские войска получили приказ штурмовать любой ценой, поэтому их потери выросли. За прошлый месяц воины ЦСО А ликвидировали 3028 оккупантов, сообщил президент.

«СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей. Согласовал и наши операции, которые имеют целью уменьшение российского военного потенциала», — говорится в сообщении Зеленского.

27 сентября сообщалось, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А СБУ поразили насосную станцию в населенном пункте Конар в Чувашской Республике, в 1200 км от Украины.

3 октября источники NV в СБУ подтвердили поражение цели на расстоянии 1400 км — НПЗ в городе Орск Оренбургской области РФ.

Редактор: Юлия Рябовил

