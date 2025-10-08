В России заявили об «исчерпании импульса» для завершения войны против Украины

В России заявили об «исчерпании импульса» для завершения войны (Фото: Mauro Pimentel/Pool via REUTERS/File Photo)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об «исчерпании импульса» относительно урегулирования войны против Украины, который появился после встречи российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске.

Его слова приводят российские пропагандисты.

Рябков сказал, что импульс по «украинскому урегулированию», который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпанным.

Заместитель главы МИД также сказал, что Россия призывает США «трезво и здраво» подойти к вопросу поставок Украине ракет Tomahawk. По словам чиновника, передача этих ракет приведет к качественному изменению ситуации, но якобы не повлияет на войну.

Также Рябков заявил, что противники мира в Украине якобы ежедневно саботируют российско-американские договоренности по урегулированию.

15 августа Трамп и Путин провели первую с 2018 года встречу в американском штате Аляска — на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж. Переговоры США и РФ прошли в формате «три на три» и продолжались почти три часа.

После встречи оба лидера выступили на короткой пресс-конференции. Трамп назвал переговоры «продуктивными», но заявил, что они не достигли полного согласия по нескольким «важным вопросам». Соглашения по Украине по результатам переговоров не заключали, но его обсуждали.

После этого США и Украина предлагали переговоры с РФ на уровне лидеров. Но Владимир Путин фактически отказался встречаться, в частности, предложив Владимиру Зеленскому приехать в Москву.

Президент Украины указывал, что РФ не хочет мира, пытается уклониться от переговоров на уровне лидеров и посылает соответствующие сигналы.