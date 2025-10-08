Российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3), пишут аналитики Института изучения войны в своем новом отчете.

Специалисты ISW обратили внимание на данные украинского проекта Хочу жить [инициатива для добровольной сдачи россиян в плен — прим. ред.], обнародованные 6 октября. Эти данные, которые подаются как утечка российской статистики, подробно описывают потери российских военных в войне против Украины с января по август 2025 года.

За этот период россияне потеряли всего 281 550 военных, из которых:

86 744 погибли в бою, включая 1583 офицеров и 8633 бывших заключенных;

33 996 пропали без вести, включая 11 427 бывших заключенных;

158 529 раненых, включая 6356 офицеров и 16 489 бывших заключенных;

2311 пленных.

В ISW подчеркивают, что данные Хочу жить относительно общих потерь российских военных в 2025 году в целом совпадают с недавним отчетом главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского о том, что войска РФ потеряли 299 210 человек с января до начала сентября 2025 года.

Аналитики Института изучения войны также обратили внимание на необычно высокое соотношение погибших и раненых в бою оккупантов, которое подчеркивает влияниеприменения дронов на фронте в Украине и то, насколько удары БпЛА затрудняют наземное продвижение войск и эвакуацию раненых. Хотя стандартное соотношение убитых к раненым в войнах обычно составляет один к трем (1:3), Россия теряет убитым одного военного на каждые 1,3 раненых (1:1,3). ISW называет такой показатель «аномально высоким» и предполагают, что среди причин может быть недостаточная тактическая медицинская подготовка россиян и постоянная неспособность оккупантов спасать и реабилитировать раненых. Также ISW указывает на эффективность ударов вездесущих беспилотников, которые создали т.н. киллзоны по всему театру военных действий, что затрудняет эвакуацию раненых для обеих сторон. Ранее ISW фиксировал сообщения о том, что россияне часто отказываются прилагать усилия для эвакуации и спасения раненых — вероятно, из-за угрозы ударов украинских беспилотников, которые значительно затрудняют передвижение на поле боя.

ISW подчеркивает, что с января 2025-го российские войска понесли наибольшие потери на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях, что отражает сосредоточенность российского командования на этих участках фронта. Статистика проекта Хочу жить указывает на то, что наибольшие потери за этот период понесла Центральная группировка войск России, ответственная за Покровское направление (43 709 убитых, пропавших без вести и пленных, а также 52 865 раненых). Российские войска понесли примерно 34% своих потерь на этом направлении в течение первых восьми месяцев 2025 года, уточняют в ISW. Однако российские войска так и не смогли захватить Покровск, Мирноград, Новопавловку и Дружковку после месяцев боев, несмотря на значительные потери, напоминают аналитики.

А Северная группировка войск РФ, которая в начале 2025 года противостояла Курской операции Украины и отвечает за постоянные попытки России создать т.н. «буферные зоны» в Сумской и Харьковской областях, потеряла 53 572 человека, уступая лишь Центральной группировке войск.

Западная группировка войск, ответственная за Купянское, Лиманское направления и направление Боровой, потеряла 47 410 человек с начала года. Однако ей так и не удалось захватить ни одного из основных населенных пунктов в своей зоне ответственности — ни Купянск, ни Боровую или Лиман.

В то же время россияне, похоже готовы мириться с такими огромными показателями потерь, несмотря на достижение ограниченных тактических успехов, констатирует ISW. Там напоминают, что в целом российские ежемесячные потери снижаются в течение последних четырех месяцев, поэтому российский Генштаб может предположить, что эта тенденция будет продолжаться и оккупационная армия сможет улучшить свою способность противостоять киллзонам. Аналитики ISW также напоминают, что Россия доказала свою способность набирать достаточное количество людей для покрытия даже огромных потерь в Украине в течение последних трех лет и, возможно, начиная создавать стратегический резерв. Поэтому Кремль вряд ли откажется от своих операций в Украине или уменьшит их темпы, пока Россия сможет позволять себе такие потери, резюмируют в ISW.