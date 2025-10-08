«Это безумие». Трамп заявил, что на прошлой неделе в войне РФ против Украины погибли более 7 тысяч военных

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Овальном кабинете Белого дома, 7 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявил, что за прошедшую неделю в войне России против Украины погибли 7812 военных.

Об этом он сообщил во время брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник, 7 октября.

«Происходят события в отношении России и Украины. Вот одно из них: на прошлой неделе, Марк, было убито 7812 человек, солдат. В основном солдат. Более 7000. Было убито почти 8000 солдат. Это безумие», — сказал Трамп.

По его словам, он думал, что урегулировать войну в Украине «будет одной из самых легких задач».

Трамп повторил, что «хорошо ладит» с Путиным, но «был разочарован» в нем.

Президент США также добавил, что закончить войну в Украине, вероятно, будет сложнее, чем на Ближнем Востоке.

1 августа Трамп заявлял, что с начала 2025 года Россия потеряла на войне против Украины 112 500 военных.

В то же время он сказал, что Украина также «понесла большие потери». По его словам, речь идет о «примерно 8000 солдат с начала года, причем это число не охватывает пропавших без вести».

12 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери Сил обороны Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 8 октября 2025 года общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 млн 118 тыс. 370 военных.