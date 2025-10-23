Санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия оказались под давлением, пытаясь поддерживать поставки и избегать возможных штрафов. Об этом 23 октября пишет Bloomberg .

Примерно 20% китайского импорта нефти — около 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев этого года — поступает из России, что делает ее одним из главных источников сырья для Китая в производстве дизеля, бензина и пластмассы.

Санкции введены против Роснефти и Лукойл, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, стали очередным шагом США, ЕС и Великобритании против покупателей российской нефти, которые способствуют финансированию РФ и ее войны в Украине. Транзакции с этими компаниями должны быть завершены до 21 ноября, добавили в Bloomberg.

Издание пишет, что для Китая и Индии, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти, риск заключается во взаимодействии с компаниями под санкциями. Нарушение ограничений может привести к серьезным штрафам, блокированию доступа к западным банкам и счетам, а также отключению от проектов, поставщиков и страховых компаний, которые являются ключевыми на глобальных рынках сырья.

Особое беспокойство вызывает роль западных компаний как инвесторов и операторов в основных нефтедобывающих регионах Ближнего Востока и Африки. Bloomberg отмечает, что китайские и индийские компании, которые будут продолжать работать с подсанкционными фирмами, рискуют потерять доступ ко многим проектам.

Если же они будут придерживаться санкций, они потеряют доступ к нефти со скидками, которая помогала удерживать низкие энергетические затраты для промышленности и потребителей, добавляет издание.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не были санкционированы Советом Безопасности ООН», — заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Гуо Цзякунь.



На прошлой неделе Великобритания внесла в черный список Роснефть, Лукоил и китайскую Shandong Yulong Petrochemical Co. из-за их поставок российской нефти, что уже вызвало беспокойство среди трейдеров. Западные компании теперь осторожно поставляют продукцию частному китайскому НПЗ, а новые санкции США также коснулись портов Жичжао и Дунцзякоу, через которые проходят поставки российской и иранской нефти.



Ключевым элементом торговли между Россией и Китаем является долгосрочный контракт Роснефти с государственной China National Petroleum Corp (CNPC) на закупку нефти ESPO через трубопроводы до НПЗ в регионе Дацин. Эти заводы в значительной степени зависят от российского сырья, что делает их особенно уязвимыми к любым перебоям, отмечают трейдеры.

Впрочем, пока непонятно, затронут ли санкции трубопроводные поставки — около 800 тыс. баррелей в день — из-за их правительственного характера. В прошлом году Роснефть и Лукойл обеспечивали примерно четверть российского экспорта нефти в Китай, добавила аналитическая компания Kpler.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пора «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

В свою очередь Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США окажут влияние на мирный процесс.