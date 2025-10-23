Момент взрыва на заводе Пластмасс в Челябинской области РФ (Фото: Копейск (В) Теме / Telegram)

На заводе в Копейске Челябинской области РФ , где в среду, 22 октября, произошел взрыв, выпускались авиаракеты, которыми страна-агрессор атакует территорию Украины.

Об этом в четверг, 23 октября, пишет российского издания Агентство.

Как отмечается, на предприятии, в частности, выпускали неуправляемые авиаракеты С-8, об использовании которых в войне против Украины регулярно отчитывается российское Министерство обороны.

Как рассказали изданию военные эксперты, ракеты применяют при атаках с самолета Су-25 и вертолетов Ми-8/24/35 вблизи линии фронта.

По словам военного аналитика Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилла Михайлова, эти ракеты «используют для ведения залпового огня „с кабрирования“ — когда вертолет задирает нос перед пуском и таким образом повышает дальность за счет точности».

«Такое применение будет по определению неизбирательным, а значит, высок риск попадания по гражданским объектам», — указал эксперт, добавив, что малая дальность таких ракет делает их пригодными для применения только вблизи линии боевого соприкосновения.

Губернатор Челябинской области РФ Алексей Текслер сообщил о взрыве на предприятии в Копейске вечером в среду. Сначала он заявлял о гибели четырех человек и нескольких пострадавших, а также указывал, что «версия прилета БпЛА не подтверждается».

Позже он сообщил об еще одном взрыве «в очаге возгорания».

Днем 23 октября Текслер сообщил, что в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек, а «местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется».

Власти не назвали конкретное предприятие, где произошел взрыв, однако, по данным российских СМИ, речь идет о заводе Пластмасс, который входит в госкорпорацию Ростех и занимается производством боеприпасов. В Ростехе указывали, что «продукция завода составляет основную огневую мощь современной артиллерии и штурмовой авиации».

Журналисты также обратили внимание, что в прошлом году губернатор Челябинской области, поздравляя завод с 85-летием, отмечал, что с началом войны РФ против Украины «объемы производства на предприятии кратно выросли».

Завод находится под санкциями США, ЕС и Канады.