Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не только Соединенные Штаты имеют дальнобойное оружие. Киев уже ведет переговоры о поставках ракет со странами Европы, которые их имеют.

Об этом Зеленский сказал в обращении к участникам заседания Европейского совета, которое проходит в Брюсселе.

«Дальнобойное оружие есть не только у США — некоторые европейские страны также его имеют, включая ракеты Tomahawk. Мы уже ведем переговоры с теми странами, которые могут помочь», — говорит глава государства.

Президент призвал участников саммита Европейского Союза «поддержать все, что помогает Украине получить такие возможности. По его словам, «это действительно имеет значение для России».

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин нервничает, когда поднимается вопрос о передаче Украине дальнобойного оружия. Президент считает, что глава кремлевского режима понимает, что это вооружение действительно способно изменить ход войны.

Инфографика: NV

Передача Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября президент США Дональд Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует использовать их.

В Кремле заявляли, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации» и угрожали «плохим концом» для США.

13 октября президент США сообщил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. Впоследствии он отменил эту встречу.

Газета The Washington Post писала, что во время телефонного разговора диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на эту информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».

После встречи Трампа с Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Зеленский говорил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.

23 октября Зеленский прокомментировал заявление Трампа относительно Tomahawk. По его словам, вопрос о потенциальной поставке Украине этих ракет является «очень деликатным».