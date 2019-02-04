4 февраля: Венесуэла на грани Сегодня, 21:00 1568 Цей матеріал також доступний українською

Украина невольно помогла Мадуро, президентом Сальвадора стал местный "Зеленский", а Трамп поругался с Ираком

1. Главные события дня продолжали развиваться в Венесуэле и вокруг нее. Бывший уже президент Николас Мадуро, считающий себя легитимным, сегодня заявил, что написал письмо Папе Римскому Франциску с просьбой помочь наладить диалог с законными властями страны. Идея хорошая, я бы ее даже развил. Поскольку Мадуро открыто заявляет, что умеет говорить с птицами, а также перемещаться в будущее, он совершенно точно водит дружбу с сатаной. Поэтому католическая церковь со спокойной совестью может приговорить его к сожжению на костре - прямо на главной площади Каракаса. Ну а перед этим мероприятием, которое обязательно вызовет значительный зрительский интерес, Мадуро может поговорить с представителями законной венесуэльской власти. Уверен, что такой вариант поддержали бы большинство венесуэльцев.





2. Украинское правительство тем временем невольно (я надеюсь) поддержало Николаса Мадуро в борьбе за власть в Венесуэле. МИД Украины заявил, что признает нового президента Хуана Гуайдо "лидером оппозиции" и "спикером парламента". Именно так именует Гуайдо Мадуро, поскольку ни за что не хочет называть своего противника президентом. Теперь вот у венесуэльского узурпатора появилась неожиданная поддержка. Впрочем, из тона заявления МИДа следует, что оно должно было приободрить Гуайдо, но вышло ровно наоборот. Я думаю, что дипломаты просто так и не поняли, что именно происходит в Венесуэле, кто и чего там добивается.





3. Европейцы, к счастью, быстро разобрались в этой проблеме. Сегодня целый ряд стран ЕС объявил о своем признании Гуайдо именно законным переходным президентом, а вовсе не "лидером оппозиции". Ранее то же самое сделали большинство стран Южной и Северной Америки, Австралия и Израиль. За Мадуро цепляются только диктатуры, вроде России, Боливии и Китая, а также почему-то Италия. Гуайдо, правда, обещает переубедить и эти страны.





4. Мадуро, конечно, не рад происходящему. Он обругал европейцев за их решение, а также отказался от гуманитарной помощи, соврав, что Венесуэла - это "не страна нищих". Кроме того, он словами Виктора Януковича обратился к президенту США Дональду Трампу. "Астанавитесь! Не продолжайте! Вы совершаете ошибку, которая покроет ваши руки кровью!", - заявил Мадуро. Хочу ему сообщить: во-первых, такие призывы не работают, а во-вторых, Трамп, как мне кажется, совсем не против устроить в Венесуэле кровавую заваруху. Более того, это помогло бы ему в решении внутренних проблем. Так что Мадуро напрасно косплеит Януковича - ему это не поможет.





5. Пока же у Трампа все хуже и хуже становятся отношения с Ираком. Месяц назад он оскорбил всех иракцев тем, что прилетел на свою военную базу в их стране без разрешения и даже без уведомления ее властей. Сейчас вот заявил, что американские военные останутся в Ираке, "чтобы следить за соседним Ираном". Проще говоря, он честно сказал, что собирается использовать территорию одной страны для враждебных действий в отношении другой. Иракцам пришлось извиняться перед Ираном, при этом самому Трампу дали понять, чтобы он следил за языком. "Не обременяйте Ирак своими проблемами", - попросил президент этой страны Бархам Салех американского лидера.





6. Президентом Сальвадора - погрязшей в коррупции и насилии центральноамериканской страны - стал молодой и "антисистемный" политик - 36-летний Наиб Букеле. Он победил намного более опытных политиков, которые, собственно, и довели Сальвадор до совершенно жалкого и нищего состояния. Сейчас в этой стране совсем не соблюдаются законы, орудуют вооруженные банды, процветает воровство и кумовство, рушатся дома и дороги, а самые умные и активные люди бегут из страны за границу, так как не видят никакой перспективы на родине. Молодой и толковый Букеле обещает бороться с коррупцией и восстанавливать справедливость. Он, может, сумеет изменить ситуацию, хотя после "крепких хозяйственников" и "сильных лидеров" наследие ему досталось просто чудовищное. Пожелаем ему удачи!





7. В России происходят удивительные вещи. Сегодня государственное управление статистики объявило о небывалом росте экономики в 2018 году - сразу на 2,3 процента. И это при том, что в абсолютно всех прогнозах и более ранних оценках такой огромной цифры никто не называл. Тут важен такой момент. В декабре правительство уволило прежнее руководство за оценку в 2 процента роста. Ее сочли слишком низкой, хотя эксперты говорили в один голос, что и двух процентов совершенно точно нет. Теперь вот нарисовали 2,3 процента - и все в правительстве довольны! Рост экономики показал отличную динамику. Как оказалось, для этого достаточно лишь поменять одного чиновника в управлении статистики!



