Иван Верстюк
Три тренда для заработка
Александр Гольц
За Кремлем не заржавело
Богдан Данилишин
Когда побочный эффект – спад экономики
Сергей Фурса
Зеленский – не Трамп

Помочь на пути диалога: Мадуро обратился к Папе Римскому

Сегодня, 18:14
92
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Николас Мадуро

Непризнанный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что написал письмо Папе Франциску с просьбой в содействии диалогу в стране.

Об этом сообщает The Washington Post.

Во время интервью телеканалу Sky TG24 Мадуро заявил, что надеется, что письмо уже в Ватикане.

"Я прошу Папу приложить все усилия, чтоб помочь нам на пути диалога", - сказал он.

Читайте также: Хуан Гуайдо. Что известно о 35-летнем инженере, который бросил вызов президенту Венесуэлы

Мадуро добавил, что надеется на положительный ответ.

Ранее, Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   Папа римский Николас Мадуро Венесуэла

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Финансы

Сегодня, 07:55

article_img
Курс валют от НБУ: доллар подешевел на 17 копеек
Страны

Сегодня, 08:06

article_img
В Польше первый открытый гей среди политиков создал новую оппозиционную партию
IT-индустрия

Сегодня, 12:15

article_img
Битва титанов. Почему Apple идет войной против Facebook и Google

Выбор редакции

События

Сегодня, 15:22

article_img
STOP_SEXтинг. Как присоединиться к акции защиты детей от сексуальных рисков в интернете
Политика

Сегодня, 11:00

article_img
#ВибориБезБрехні: Проверка на достоверность заявлений Садового, Бойко, Ляшко, Вилкула и Мураева
IT-индустрия

Сегодня, 15:00

article_img
Смертельная афера. Как основатель канадской криптобиржи унес в могилу $190 млн вкладчиков

ТОП-3 мнений

Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
30925
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Зураба Аласанию отстранили. Кто и как это сделал?
7759
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Полная деградация вертикали Путина
5669
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
30925
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
15915
Алексей Гарань - фото
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
14478
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32756
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Как победит Зеленский
32067
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
30925