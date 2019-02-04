Помочь на пути диалога: Мадуро обратился к Папе Римскому Сегодня, 18:14 92 Цей матеріал також доступний українською EPA Николас Мадуро EPA

Непризнанный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что написал письмо Папе Франциску с просьбой в содействии диалогу в стране.

Об этом сообщает The Washington Post.

Во время интервью телеканалу Sky TG24 Мадуро заявил, что надеется, что письмо уже в Ватикане.

"Я прошу Папу приложить все усилия, чтоб помочь нам на пути диалога", - сказал он.

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Мадуро добавил, что надеется на положительный ответ.

Ранее, Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.



Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.