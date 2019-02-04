Президентом Сальвадора избрали 37-летнего политика, который обещает бороться с коррупцией и преступностью Сегодня, 10:50 69 Цей матеріал також доступний українською EPA Наиб Букеле получил поддержку около 54% избирателей EPA

На президентских выборах в Сальвадоре, которые состоялись 3 февраля, победил бывший мэр столицы страны 37-летний Наиб Букеле.

По результатам обработки почти 90 процентов бюллетеней, за Букеле отдали голоса около 54% избирателей, сообщает DW.



Его главный конкурент, представитель Националистического республиканского альянса Карлос Каллеха набрал 32% голосов, другие кандидаты значительно отстали.

Молодой политик был выдвинут правой партией Большой альянс национального единства и вел избирательную кампанию под антикоррупционными лозунгами. Он также обещал развивать инфраструктурные проекты, чтобы ограничить эмиграцию, и бороться с преступностью, от которой страдает население.

Наиб Букеле не будет иметь большинства в парламенте, где у его партии есть только 11 из 84 мандатов.

Инаугурация Букеле состоится 1 июня.

Сальвадор, в котором проживают 6,5 миллиона человек страдает от очень высокого уровня преступности. Около 67 тысяч человек относятся к бандам, которые терроризируют, грабят и убивают граждан. Многие жители Сальвадора эмигрируют в другие страны, в частности, в США.