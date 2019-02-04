Павел Казарин
Кажется, меня держат за дурака
Иван Яковина
Полная деградация вертикали Путина
Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Спецтема: Выборы президента Украины

Президентом Сальвадора избрали 37-летнего политика, который обещает бороться с коррупцией и преступностью

Сегодня, 10:50
69
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Наиб Букеле получил поддержку около 54% избирателей

На президентских выборах в Сальвадоре, которые состоялись 3 февраля, победил бывший мэр столицы страны 37-летний Наиб Букеле.

По результатам обработки почти 90 процентов бюллетеней, за Букеле отдали голоса около 54% избирателей, сообщает DW.

Его главный конкурент, представитель Националистического республиканского альянса Карлос Каллеха набрал 32% голосов, другие кандидаты значительно отстали.

Молодой политик был выдвинут правой партией Большой альянс национального единства и вел избирательную кампанию под антикоррупционными лозунгами. Он также обещал развивать инфраструктурные проекты, чтобы ограничить эмиграцию, и бороться с преступностью, от которой страдает население.

Наиб Букеле не будет иметь большинства в парламенте, где у его партии есть только 11 из 84 мандатов.

Инаугурация Букеле состоится 1 июня.

Сальвадор, в котором проживают 6,5 миллиона человек страдает от очень высокого уровня преступности. Около 67 тысяч человек относятся к бандам, которые терроризируют, грабят и убивают граждан. Многие жители Сальвадора эмигрируют в другие страны, в частности, в США.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 11:42

article_img
Пожар на Лесной в Киеве еще не ликвидировали - видео
Геополитика

Сегодня, 01:59

article_img
В МИД Венесуэлы отреагировали на слова Трампа о возможном военном вмешательстве
Страны

Вчера, 14:59

article_img
Макрон планирует провести во Франции референдум - СМИ

Выбор редакции

Политика

Вчера, 14:21

article_img
Из авторитетов в фавориты. Что связывает днепровского бизнесмена Петровского с властью – расследование НВ
Политика

Сегодня, 11:00

article_img
#ВибориБезБрехні: Проверка на достоверность заявлений Садового, Бойко, Ляшко, Вилкула и Мураева
LIFE

Вчера, 21:25

article_img
Классическая Англия. Что украинцу стоит увидеть в Лондоне

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться