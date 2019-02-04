Президент Ирака отреагировал на заявления Трампа о цели присутствия американских военных
Президент Ирака Бархам Салех прокомментировал
заявление президента США Дональда Трампа о том, что дислоцированные в Ираке американские
военные следят за "враждебной деятельностью" соседнего Ирана.
По словам Салеха, американские войска размещены
в Ираке в рамках соглашения между двумя странами, с конкретной миссией - борьба
с "терроризмом", пишет Al Jazeera.
Он подчеркнул, что любые действия,
предпринимаемые вне двустороннего соглашения, "неприемлемы".
"Не обременяйте Ирак своими проблемами. США
- крупная держава... но не преследуйте свои собственные политические приоритеты,
мы здесь живем", - сказал иракский лидер.
По его словам, Ирак заинтересован в добрососедских
отношениях с Ираном.
Напомним, что президент США Дональд Трамп
заявил, что планирует сохранить американское присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.
По его словам, у США есть “невероятная и
дорогая” военная база в Ираке, которая расположена так, чтобы удобно наблюдать
за всеми частями “неспокойного Ближнего Востока".