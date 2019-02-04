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Президент Ирака отреагировал на заявления Трампа о цели присутствия американских военных

Сегодня, 17:48
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EPA

Бархам Салех: Трамп не спрашивал разрешения Ирака "следить за Ираном"

Президент Ирака Бархам Салех прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что дислоцированные в Ираке американские военные следят за "враждебной деятельностью" соседнего Ирана.

По словам Салеха, американские войска размещены в Ираке в рамках соглашения между двумя странами, с конкретной миссией - борьба с "терроризмом", пишет Al Jazeera.

Он подчеркнул, что любые действия, предпринимаемые вне двустороннего соглашения, "неприемлемы".

"Не обременяйте Ирак своими проблемами. США - крупная держава... но не преследуйте свои собственные политические приоритеты, мы здесь живем", - сказал иракский лидер.

По его словам, Ирак заинтересован в добрососедских отношениях с Ираном.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить американское присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.

По его словам, у США есть “невероятная и дорогая” военная база в Ираке, которая расположена так, чтобы удобно наблюдать за всеми частями “неспокойного Ближнего Востока".

Теги:   Американские военные Дональд Трамп США Ирак Иран

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