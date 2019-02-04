Президент Ирака отреагировал на заявления Трампа о цели присутствия американских военных Сегодня, 17:48 397 Цей матеріал також доступний українською EPA Бархам Салех: Трамп не спрашивал разрешения Ирака "следить за Ираном" EPA

Президент Ирака Бархам Салех прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что дислоцированные в Ираке американские военные следят за "враждебной деятельностью" соседнего Ирана.

По словам Салеха, американские войска размещены в Ираке в рамках соглашения между двумя странами, с конкретной миссией - борьба с "терроризмом", пишет Al Jazeera.

Он подчеркнул, что любые действия, предпринимаемые вне двустороннего соглашения, "неприемлемы".

"Не обременяйте Ирак своими проблемами. США - крупная держава... но не преследуйте свои собственные политические приоритеты, мы здесь живем", - сказал иракский лидер.

По его словам, Ирак заинтересован в добрососедских отношениях с Ираном.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить американское присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.

По его словам, у США есть “невероятная и дорогая” военная база в Ираке, которая расположена так, чтобы удобно наблюдать за всеми частями “неспокойного Ближнего Востока".