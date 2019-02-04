Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуайдо – Reuters Сегодня, 18:11 192 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

В понедельник, 4 февраля, Италия заблокировала совместное заявление ЕС о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.



По данным источников агентства, Италия заблокировала проект заявления, в котором говорилось, что признание Гуайдо является прерогативой правительств национальных государств.

"Отдельные государства-члены ЕС признают Хуана Гуайдо, председателя Национального собрания, временным президентом Венесуэлы…страны ЕС призывают к свободным, справедливым и демократическим президентским выборам", - говорилось в предлагаемом совместном заявлении.

Вместе с Италией признавать Гуайдо временным президентом отказалась и Ирландия.

1 февраля правительство Италии отказалось признавать спикера парламента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы из принципа невмешательства во внутренние дела страны.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

