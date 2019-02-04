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Чехия и Финляндия признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Сегодня, 16:58
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ЕРА

Хуан Гуайдо

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна присоединилась к государствам, выразившим поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Об этом сообщает Yle.

"Как и другие страны ЕС, с целью поддержки конституционного процесса Венесуэлы, Финляндия поддерживает Гуайдо, как временного президента", - сказано в сообщении.

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Кроме того, Кабинет министров Чехии принял предложение министра иностранных дел Томаша Петршичека и признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек.

Ранее, Германия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Временным президентом Венесуэлы Гуайдо признали Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция. Непризнанный Западом президент  Николас Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   Чехия Финляндия Хуан Гуайдо Венесуэла

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