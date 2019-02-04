Чехия и Финляндия признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна присоединилась к государствам, выразившим поддержку Хуану Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.
Об этом сообщает Yle.
"Как и другие страны ЕС, с целью поддержки конституционного процесса Венесуэлы, Финляндия поддерживает Гуайдо, как временного президента", - сказано в сообщении.
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Кроме того, Кабинет министров Чехии принял предложение министра иностранных дел Томаша Петршичека и признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек.
Ранее, Германия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Временным президентом Венесуэлы Гуайдо признали Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция. Непризнанный Западом президент Николас Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.
23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.
США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.
Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.