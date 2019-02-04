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Мадуро прокомментировал признание странами ЕС Гуайдо в качестве временного президента

Сегодня, 16:47
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EPA

Николас Мадуро

Непризнанный Западом президент  Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

В прямом эфире государственного телевидения Мадуро заявил, что не будет обращать внимания на ультиматумы третьих стран.

Как сообщает AP, оособенно резок Мадуро был по отношению к премьер-министру Испании, социалисту Педро Санчесу. По словам Мадуро, у Санчеса будет "кровь на руках" в случае госпереворота в Венесуэле.

Мадуро также отверг предложение США направить в Венесуэлу гуманитарную помощь, заявив, что Венесуэла не является страной нищих.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

 

Теги:   Хуан Гуайдо Николас Мадуро Венесуэла

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