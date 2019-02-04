Украина признает Гуайдо демократическим главой Венесуэлы - МИД Сегодня, 18:03 964 Цей матеріал також доступний українською EPA В МИД заявили, что Гуайдо глава единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы EPA

Правительство Украины признало спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозглашенного и. о. президента страны, демократическим главой государства.

Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Катерина Зеленко, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, на данное время парламент Венесуэлы единственный законно избранный орган власти в стране, а его глава способен организовать проведение демократических президентских выборов.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной Ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране", - сказала Зеленко.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента", обвинив действующего главу государства в узурпации власти.

После этого его признали США, предоставив финансовую поддержку и усилив давление на Мадуро, вынуждая его оставить президентский пост.

О поддержке Гуайдо заявил также целый ряд американских и европейских стран.

Сам Мадуро, которого активно поддерживает Россия, заявил, что не намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в 2025 году.