Украина признает Гуайдо демократическим главой Венесуэлы - МИД
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Украины признало спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозглашенного и. о. президента страны, демократическим главой государства.
Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Катерина Зеленко, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, на данное время парламент Венесуэлы единственный законно избранный орган власти в стране, а его глава способен организовать проведение демократических президентских выборов.
"Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной Ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране", - сказала Зеленко.
Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента", обвинив действующего главу государства в узурпации власти.
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После этого его признали США, предоставив финансовую поддержку и усилив давление на Мадуро, вынуждая его оставить президентский пост.
О поддержке Гуайдо заявил также целый ряд американских и европейских стран.
Сам Мадуро, которого активно поддерживает Россия, заявил, что не намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в 2025 году.