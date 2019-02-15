15 февраля: Трамп против США Сегодня, 21:40 161

У "Петрова и Боширова" нашелся начальник, Каталония отправила Испанию на досрочные выборы, а Крайчич поплатился за сэндвич

1. Сегодня - день Дональда Трампа! Он ради строительства Стены на границе с Мексикой он ввел в США режим чрезвычайного положения. Никто пока не знает, какими именно чрезвычайными полномочиями он хочет воспользоваться, но одно ясно: он точно залезет руками в некоторые статьи бюджета США, чтобы вытащить оттуда денег на строительство этой самой Стены. Демократы ему денег так и не дали, поэтому ему пришлось идти на этот шаг, чтобы исполнить свое обещание избирателям. Мотивация ясна, но новость эта - просто ужасная. Выделив себе безо всякого повода народных денег, Трамп фактически нарушил конституцию, где прямо сказано, что все государственные ассигнования в стране делает только Конгресс, то есть - представители ее жителей. Проще говоря, президент плюнул и на верховенство права, и на принцип разделения властей. Это - кошмарный прецедент, так как в дальнейшем другие уже президенты тоже смогут выдумывать самые разные поводы для ЧП и перераспределения государственных денег. По сути дела, открывается прямой путь к постепенному установлению в США авторитарного режима. В этом году хуже новости в США еще не было.





2. Лидеры демократов в Конгрессе уже выступили с совместным заявлением, в котором резко осудили действия президента, обвинили его в попрании конституции и пообещали усилить борьбу против Трампа. "Конгресс будет защищать свои конституционные полномочия в Конгрессе, в судах и в обществе, используя все доступные средства правовой защиты", - сказано в заявлении Чака Шумера (Сенат) и Нэнси Пелоси (Палата представителей). Я надеюсь, что они добьются своего, иначе Америке ничего хорошего не светит.





3. Тем временем Трамп, похоже, решил взять быка за рога и скопом принять сразу все решения, которые могут вызвать раздражение или непонимание Конгресса. Сегодня стало известно, что в ближайшие сутки он объявит о полном разгроме Исламского государства. Пару месяцев назад он это уже объявлял, но сейчас это надо сделать еще раз, чтобы а) показать свою крутизну, б) обозначить повод для окончательного вывода войск из Сирии.





4. Еще одно решение Белого дома - ввести санкции против всего руководства венесуэльских силовиков, все еще сохраняющих верность бывшему президенту Николасу Мадуро. Это - дельное решение. Пока эти люди могут пользоваться своими деньгами и другими привелегиями, режим узурпатора Мадуро будет стоять. Но как только верхушка силовиков останется без денег, в стране сразу все изменится.





5. Не могу не отметить очередной успех конгрессвумен Александрии Оказио-Кортес (АОК). Во время недавних парламентских слушаний она вступила в диалог с юристами и выяснила, что самые прожженные жулики, подонки и коррупционеры могут совершенно законно избраться в парламент, набивать себе там карманы, лоббировать интересы самых гадких людей планеты и обманывать при этом избирателей. На постсоветском пространстве этим, конечно, никого не удивишь, но вот в США видео с этим разговором стало безумно популярным, собрав за несколько дней более 40 миллионов просмотров. Люди просто не верят своим глазам, понимая, что их всю жизнь совершенно легально и почти открыто обманывают. Очень познавательный ролик.





6. Сегодня мне стало по-настоящему страшно за сохранение белорусской независимости. Президент этой страны Александр Лукашенко завел разговор о суверенитете и даже назвал его "святым" и "иконой". Похоже, он уже всерьез думает, сколько может выторговать за сдачу этого дела. В противном случае он даже говорить бы об этом не стал. Наверное, очень уж сильно его из Москвы стали давить.





7. Словенский депутат Дарий Крайчич подал в отставку, сознавшись в краже бутерброда из магазина. По его словам, он вынес и съел сэндвич из-за того, что никто не хотел его обслужить. Никто ничего не заметил. Потом депутат, правда, вернулся в магазин и заплатил за похищенный бутерброд, но грех уже был совершен. Коллеги призвали Крайчича к ответственности, и он сложил мандат. Представляю себе, насколько громко смеются над этой историей депутаты Рады. Там некоторым людям сходят с рук задокументированные взятки в сотни тысяч долларов, а тут - какой-то бутерброд!





8. Левое правительство Испании сегодня было вынуждено объявить о проведении досрочных выборов, так как не смогло утвердить в парламенте бюджет страны на 2019 год. Это случилось из-за позиции каталонских депутатов, которые проигнорировали голосование и не стали поддерживать правительство. В обмен на свои голоса каталонцы требовали начать с Мадридом диалог о проведении референдума о независимости, но Испания и слышать не хочет о каталонской свободе и независимости. Очень интересно, сможет ли работать следующее правительство без каталонцев, которые в парламент избрались, но работу его бойкотируют, чем дико бесят своих коллег-испанцев.





9. Ну и последнее на сегодня. Британский центр Btllingcat и российское издание Insider проследили судьбу и выяснили настоящее имя "Сергея Федотова" - сотрудника ГРУ, который был третьим в команде убийц, пытавшихся отправить на тот свет Сергея Скрипаля. Судя по всему, этот человек был начальником Чепиги и Мишкина (Петрова и Боширова), ездивших "любоваться на шпили". Судя по всему, "Федотов" руководил убийствами и в других странах Европы, куда постоянно ездил все последние годы.