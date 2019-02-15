США ввели санкции против силового блока Мадуро Сегодня, 17:36 225 Цей матеріал також доступний українською EPA Николас Мадуро EPA

Министерство финансов США ввело санкции против пяти чиновников Венесуэлы, близких к "бывшему президенту" Николасу Мадуро.

Согласно решению, обнародованному в пятницу, 15 февраля, в санкционный список внесли главу Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) и первого комиссара SEBIN, командующего генерального управления военной контрразведки Венесуэлы; директора Сил специальных операций национальной полиции Венесуэлы (FAES), а также президента государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA).

"Мы вводим санкции против чиновников, отвечающих за аппарат безопасности и разведки Мадуро, который систематически нарушает права человека и подавляет демократию, в том числе путем пыток и другого жестокого применения силы", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним, что США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы корпорации на $7 млрд. В результате по меньшей мере 20 танкеров, загруженных венесуэльской нефтью, встали на рейд у побережья Мексиканского залива.

Вашингтон усилил санкционное давление на режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро после того, как он отказался уйти с поста президента. США поддержали его соперника – лидера оппозиции Хуана Гуайдо.