США ввели санкции против силового блока Мадуро
Министерство финансов США ввело санкции против
пяти чиновников Венесуэлы, близких к "бывшему президенту" Николасу
Мадуро.
Согласно решению, обнародованному в пятницу,
15 февраля, в санкционный список внесли главу Боливарианской службы
национальной разведки (SEBIN) и первого комиссара SEBIN, командующего
генерального управления военной контрразведки Венесуэлы; директора Сил
специальных операций национальной полиции Венесуэлы (FAES), а также президента
государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela, S.A.
(PdVSA).
"Мы вводим санкции против чиновников,
отвечающих за аппарат безопасности и разведки Мадуро, который систематически
нарушает права человека и подавляет демократию, в том числе путем пыток и другого
жестокого применения силы", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Напомним, что США ввели санкции против венесуэльской государственной
нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы корпорации на $7 млрд. В
результате по меньшей мере 20 танкеров, загруженных венесуэльской нефтью,
встали на рейд у побережья Мексиканского залива.
Вашингтон усилил санкционное давление на режим
венесуэльского лидера Николаса Мадуро после того, как он отказался уйти с поста
президента. США поддержали его соперника – лидера оппозиции Хуана Гуайдо.