Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в США Сегодня, 18:05 1253 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Дональд Трамп ЕРА

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе с Мексикой, сообщает BBC.

Таким образом лидер Белого дома рассчитывает в обход конгресса профинансировать строительство стены на границе, поскольку режим предполагает предоставление президенту расширенных полномочий для борьбы с кризисом.

Президент заявил, что при наличии стены ситуация на границе значительно улучшится и не будет необходимости размещать там военных.

"Мы имеем дело с вторжением в нашу страну наркотиков, контрабандистов и прочих преступников", - заявил он.

"Тут нет ничего сложного, все очень просто. Мы хотим, чтобы наркотики, преступники и банды не приходили на нашу территорию", - сказал Трамп, отметив, что до него и другие президенты шли на объявление чрезвычайного положения.

В четверг, 15 февраля лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что президент Дональд Трамп объявит ЧП в стране для получения финансирования для пограничной стены.

СМИ сообщали, что Трамп готовится ввести режим ЧП вдоль южной границы США.

Ранее, республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли предварительной договоренности по вопросам финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, что с полуночи 22 декабря 2018 года началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия финансирования госучреждений.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.