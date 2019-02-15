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В Словении депутат лишился мандата после кражи сэндвича из магазина

Сегодня, 10:11
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STA

Кражу сэндвича Крайчич назвав неудачным "социальным экспериментом"

В Словении депутат парламента от правящей партии Дарий Крайчич сложил мандат после того, как украл сэндвич из магазина.

По словам депутата, в супермаркете его игнорировали, обращаясь с ним "как с воздухом", поэтому он решил испытать систему безопасности и ушел не заплатив, сообщает ВВС.

Кражу не заметили, а сам Крайчич сказал, что позже вернулся в супермаркет, чтобы оплатить сэндвич.

Крайчич извинился, назвав свой поступок неудачным "социальным экспериментом".

Об инциденте депутат рассказал коллегам на заседании комитета сельского хозяйства. Коллеги посмеялись над историей, однако в четверг глава фракции Список Марьяна Шареца Бран Голубович осудил действия Крайчича.

"Он взял на себя ответственность за это и подал в отставку по собственному желанию и в соответствии с этическими стандартами Списка Марьяна Шареца", - сказал Голубович.

Теги:   Кража Словения

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