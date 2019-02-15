В Словении депутат лишился мандата после кражи сэндвича из магазина
В Словении депутат парламента от правящей партии Дарий Крайчич сложил мандат после того, как украл сэндвич из магазина.
По словам депутата, в супермаркете его игнорировали, обращаясь с ним "как
с воздухом", поэтому он решил испытать систему безопасности и ушел не
заплатив, сообщает ВВС.
Кражу не заметили, а сам Крайчич сказал, что позже вернулся в супермаркет, чтобы оплатить сэндвич.
Крайчич извинился, назвав свой поступок неудачным "социальным экспериментом".
Об инциденте депутат рассказал коллегам на заседании комитета сельского хозяйства. Коллеги посмеялись над историей, однако в четверг глава фракции Список Марьяна Шареца Бран Голубович осудил действия Крайчича.
"Он взял на себя ответственность за это и подал в отставку по собственному желанию и в соответствии с этическими стандартами Списка Марьяна Шареца", - сказал Голубович.