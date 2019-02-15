Лукашенко о суверенитете Беларуси после переговоров с Путиным: Это икона, это святое Сегодня, 14:27 1856 Цей матеріал також доступний українською EPA Александр Лукашенко и Владимир Путин EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о важном значении суверенитета для Минска.

Об этом Лукашенко заявил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это икона, это святое...Нет у нас проблемы суверенитета (в отношениях двух стран – Ред.). Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Комментируя вопрос создания союзного государства, Лукашенко отметил, что Беларусь и РФ исходят из того, что сегодня есть два разных государства.

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Мы и завтра можем объединиться вдвоем. У нас проблем нет. Но готовы ли вы (россияне и белорусы) на это - вопрос…А если не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать кому-то волю", - заявил Лукашенко.

Читайте также: Беларусь сняла ограничение на число американских дипломатов

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь за свою независимость "уже переплатила" и не будет выбирать между Западом и Востоком.

Также Лукашенко допустил потерю независимости Беларуси и ее вхождения в состав "какого-либо государства" в случае развития худшего сценария.