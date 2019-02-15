Кристина Бердинских
Что обещают будущие президенты
Ирина Геращенко
Еще раз о российских наблюдателях
Богдан Данилишин
Международная безопасность — на краю пропасти
Сергей Фурса
Лондонские банкиры и сериал "Слуга народа"
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Лукашенко о суверенитете Беларуси после переговоров с Путиным: Это икона, это святое

Сегодня, 14:27
1856
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о важном значении суверенитета для Минска.

Об этом Лукашенко заявил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.  

"Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это икона, это святое...Нет у нас проблемы суверенитета (в отношениях двух стран – Ред.). Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Комментируя вопрос создания союзного государства, Лукашенко отметил, что Беларусь и РФ исходят из того, что сегодня есть два разных государства.

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Мы и завтра можем объединиться вдвоем. У нас проблем нет. Но готовы ли вы (россияне и белорусы) на это - вопрос…А если не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать кому-то волю", - заявил Лукашенко. 

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь за свою независимость "уже переплатила" и не будет выбирать между Западом и Востоком.

Также Лукашенко допустил потерю независимости Беларуси и ее вхождения в состав "какого-либо государства" в случае развития худшего сценария.

Теги:   Владимир Путин Россия Беларусь Александр Лукашенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 14:07

article_img
В зоне ООС от обстрелов боевиков погиб украинский военный
Геополитика

Сегодня, 10:43

article_img
За пять лет в войнах на Земле погибли 550 тыс. младенцев - исследование
Политика

Сегодня, 13:59

article_img
Президентские дебаты на Радио НВ: Евгений Мураев vs Дмитрий Добродомов - видео

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 13:59

article_img
Президентские дебаты на Радио НВ: Евгений Мураев vs Дмитрий Добродомов - видео
События

Вчера, 17:07

article_img
Изменилась ли в Украине ситуация с поборами в школах – опрос
Политика

Сегодня, 15:09

article_img
Владислав Мангер: главные факты биографии подозреваемого в организации убийства Гандзюк

ТОП-3 мнений

Джордж Сорос - фото
Джордж Сорос
Европа, просыпайся, пожалуйста
9024
Ярослав Грицак - фото
Ярослав Грицак
Тихая революция
6786
Павел Баев - фото
Павел Баев
Сила ракет. Чего никак не поймет Путин
5955
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
38716
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Деньги vs достоинство
22214
Евгений Киселев - фото
Евгений Киселев
Путин потерял Украину навсегда
20066
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
51837
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
38716
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
34840