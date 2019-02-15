Премьер Испании объявил о досрочных выборах и назвал дату их проведения Сегодня, 11:38 138 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Педро Санчес объявил досрочные выборы в Испании ЕРА

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных парламентских выборов в стране.

По его словам, выборы состоятся 28 апреля, сообщает El Pais.



Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как Конгресс провалил голосование за бюджет на 2019 год.

Педро Санчес возглавляет правительство меньшинства и для одобрения бюджета в парламенте ему были необходимы голоса двух каталонских партий, которые заявили, что поддержат бюджетные предложения, если правительство пообещает им диалог по вопросу о праве на самоопределение. Но это право запрещено конституцией Испании.

Дискуссии о бюджете были также осложнены тем фактом, что 12 февраля начался суд над лидерами каталонских сепаратистов. Суд начал рассматривать дела 12 политических лидеров Каталонии, которые стояли во главе сепаратистских выступлений в регионе осенью 2017 года.