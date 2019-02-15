Лидеры демократов США обвинили Трампа в уничтожении Конституции Сегодня, 19:09 172 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в США EPA

Лидеры демократов в Конгрессе США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа ввести чрезвычайное положение и пригрозили оспорить его в суде.

В совместном заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера говорится, что Трамп нарушил исключительное право Палаты представителей на принятие финансовых законопроектов.

"Конгресс будет защищать свои конституционные полномочия в Конгрессе, в судах и в обществе, используя все доступные средства правовой защиты", - говорится в заявлении.

Согласно Конституции США, за Палатой представителей закреплено "право кошелька" - утверждение бюджета.

По мнению Пелоси и Шумера, введение президентом режима чрезвычайного положения "в корне изменит баланс сил", несовместимый с видением Отцов-основателей США.

"Президент не выше закона. Конгресс не может позволить президенту порвать в клочья Конституцию", - говорится далее.

Напомним, что Дональд Трамп вводит в США чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Таким образом лидер Белого дома рассчитывает в обход Конгресса получить деньги на строительство стены на южной границе. По всей вероятности, он распорядится многомиллиардным бюджетом Пентагона.

Строительство стены на границе с Мексикой - одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 млрд.