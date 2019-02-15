Лидеры демократов США обвинили Трампа в уничтожении Конституции
Лидеры демократов в Конгрессе США резко раскритиковали
решение президента Дональда Трампа ввести чрезвычайное положение и пригрозили оспорить его в суде.
В совместном заявлении спикера Палаты
представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера говорится,
что Трамп нарушил исключительное право Палаты представителей на принятие
финансовых законопроектов.
"Конгресс будет защищать свои конституционные
полномочия в Конгрессе, в судах и в обществе, используя все доступные средства
правовой защиты", - говорится в заявлении.
Согласно Конституции США, за Палатой
представителей закреплено "право кошелька" - утверждение бюджета.
По мнению Пелоси и Шумера, введение
президентом режима чрезвычайного положения "в корне изменит баланс сил",
несовместимый с видением Отцов-основателей США.
"Президент не выше закона. Конгресс не
может позволить президенту порвать в клочья Конституцию", - говорится далее.
Напомним, что Дональд Трамп вводит в США чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе с Мексикой.
Таким образом лидер Белого дома рассчитывает
в обход Конгресса получить деньги на строительство стены на южной границе.
По всей вероятности, он распорядится многомиллиардным бюджетом Пентагона.
Строительство стены на границе с Мексикой -
одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные
демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта
стоимостью более $5 млрд.