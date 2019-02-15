Томас Фридман
Как научить молодежь менять страну
Галя Койнаш
После томоса. Религиозная трагедия Крыма
Андрей Смирнов
Перед Тимошенко замаячили нары
Татьяна Ворожко
Информационное переедание. Как мы игнорируем реальную жизнь
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Лидеры демократов США обвинили Трампа в уничтожении Конституции

Сегодня, 19:09
172
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в США

Лидеры демократов в Конгрессе США резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа ввести чрезвычайное положение и пригрозили оспорить его в суде.

В совместном заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера говорится, что Трамп нарушил исключительное право Палаты представителей на принятие финансовых законопроектов.

"Конгресс будет защищать свои конституционные полномочия в Конгрессе, в судах и в обществе, используя все доступные средства правовой защиты", - говорится в заявлении.

Согласно Конституции США, за Палатой представителей закреплено "право кошелька" - утверждение бюджета.

По мнению Пелоси и Шумера, введение президентом режима чрезвычайного положения "в корне изменит баланс сил", несовместимый с видением Отцов-основателей США.

"Президент не выше закона. Конгресс не может позволить президенту порвать в клочья Конституцию", - говорится далее.

Напомним, что Дональд Трамп вводит в США чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Таким образом лидер Белого дома рассчитывает в обход Конгресса получить деньги на строительство стены на южной границе. По всей вероятности, он распорядится многомиллиардным бюджетом Пентагона.

Строительство стены на границе с Мексикой - одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 млрд.

Теги:   Дональд Трамп Конгресс США США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 21:41

article_img
СБУ решила проверить обвинения Мангера на полиграфе
Футбол

Сегодня, 01:23

article_img
Арсенал проиграл в Беларуси, Челси и Наполи одержали выездные победы. Результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы - видео
Страны

Вчера, 22:40

article_img
В Сенате США заявили, что Трамп объявит чрезвычайное положение для получения финансирования стены

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 02:36

article_img
День святого Отскока. Реакция соцсетей на ничьи Динамо и Шахтера в Лиге Европы
Политика

Сегодня, 19:08

article_img
Политтехнолог Порошенко Олег Медведев в интервью Радио НВ - видео
События

Сегодня, 09:31

article_img
Брак за сутки: в 2018 году услугой воспользовались более пяти тысяч киевских пар

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться