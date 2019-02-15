Трамп объявит о победе над ИГИЛ в течение 24 часов
Президент США Дональд Трамп заявил, что в
течение 24 часов будет объявлено о "ликвидации" территориального халифата
Исламского государства.
Об этом он заявил в пятницу, 15 февраля, выступая
перед журналистами в Белом доме.
"У нас есть много хороших сообщений,
касающихся Сирии и нашего успеха в ликвидации халифата, и они будут сделаны в
течение следующих 24 часов", - заявил Трамп.
Напомним, что поддерживаемые США Сирийские
демократические силы (SDF) начали
наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском городе Багоз 9
февраля.
Взятие под контроль поселка и близлежащих
районов ознаменовало бы окончание четырехлетней войны против ИГИЛ в Сирии и
Ираке.
В 2014 году главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади
объявил так называемый халифат ИГИЛ на обширных территориях Ирака и Сирии. В
2017 году ИГИЛ начало стремительно терять ранее захваченные территории на
Ближнем Востоке.
По состоянию на 2018 год, боевики ИГИЛ,
которые правили халифатом размером примерно с Британию, контролировали менее
трех процентов территории Сирии. Иракская армия заявила, что полностью освободила от боевиков ИГИЛ свои
территории.