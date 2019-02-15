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Трамп объявит о победе над ИГИЛ в течение 24 часов

Сегодня, 18:24
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EPA

Дональд Трамп анонсировал хорошие новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение 24 часов будет объявлено о "ликвидации" территориального халифата Исламского государства.

Об этом он заявил в пятницу, 15 февраля, выступая перед журналистами в Белом доме.

"У нас есть много хороших сообщений, касающихся Сирии и нашего успеха в ликвидации халифата, и они будут сделаны в течение следующих 24 часов", - заявил Трамп.

Напомним, что поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) начали наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском городе Багоз 9 февраля.

Взятие под контроль поселка и близлежащих районов ознаменовало бы окончание четырехлетней войны против ИГИЛ в Сирии и Ираке.

В 2014 году главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил так называемый халифат ИГИЛ на обширных территориях Ирака и Сирии. В 2017 году ИГИЛ начало стремительно терять ранее захваченные территории на Ближнем Востоке.

По состоянию на 2018 год, боевики ИГИЛ, которые правили халифатом размером примерно с Британию, контролировали менее трех процентов территории Сирии. Иракская армия заявила, что полностью освободила от боевиков ИГИЛ свои территории.

Теги:   Исламское государство ИГИЛ Дональд Трамп Война в Сирии Сирия США

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