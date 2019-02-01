1 февраля: Конец ракетного договора Сегодня, 20:58 838

Морозы и Стена в Америке, а также революция в Венесуэле



1. Главное, наверное, международное событие дня - это выход США из договора о запрете ракет средней и малой дальности. Договор, заключенный на излете Холодной войны, в последние годы не давал России и США создавать ракеты, которые активно строили другие страны - Иран, Северная Корея, Индия, Пакистан и, видимо, Израиль. Больше всех от этого договора выиграли китайцы, для которые такие ракеты - это основа отношений с Тайванем. Отказ от договора 1988 года особенно выгоден для России, которая намного слабее США и Китая в обычных вооружениях, но может восполнить этот недостаток за счет тактического ядерного оружия. Собственно, поводом для прекращения договора и стала разработка и постановка на вооружение в РФ ракет с запрещенными характеристиками. Теперь они будут стоять на боевом дежурстве совершенно законно. Спасибо Дональду Трампу.





2. Государственный департамент США уже объявил, что для американских военных прекращение этого договора будет благом, так как развяжет руки для производства и тестирования новых систем вооружений. В принципе, так и есть. Военные, политики и промышленники от прекращения договора выиграют, а проиграет весь остальной мир, в котором снова вырастет огромный тактический ядерный арсенал. В век терроризма, хакеров и влиятельных мафиозных кланов это охренеть как опасно для всех нас. Но придется с этим жить.





3. В минувшие среду и четверг в США стояли жуткие морозы, кое-где доходившие до -50С. В результате непогоды погиб как минимум 21 человек, многие другие обратились в больницы с обморожениями, возможны ампутации. Но уже на выходных в наиболее пострадавших районах будет +10С, а южнее температура дойдет и до +15-20С, что может вызвать проблемы иного рода - вроде наводнений. Но и на этом вся эта ерунда с погодой не закончится. Ожидается, что мощный полярный антициклон, ставший причиной морозов, может снова вернуться к середине февраля. Вообще, непорядок, что он гуляет туда-сюда по северному полушарию. В нормальном режиме он должен был бы постоянно висеть над северным полюсом, укрепляя там ледяной щит. Все происходящее - абсолютно ненормально.





4. Если все будет продолжаться в том же духе, то через какое-то время в США могут начаться морозы как в фильме "Послезавтра". Миллионы людей устремятся на юг, в Мексику, а там - Стена, которую построил Дональд Трамп! Но, к счастью, это лишь фантастика. Стены нет, и демократы не дают денег на ее постройку. По словам самого Трампа, нет никакого смысла даже обсуждать с ними эту тему. Похоже, что при нынешнем президенте эту стену так и не построят.





5. В городе Пемброк Пайнс во Флориде посреди улицы образовался провал. Полицейские вызвали геологов, которые, поковырявшись там, заявили, что все-таки это дело для полиции. Выяснилось, что провал в дороге образовался не в силу естественных причин, а был вызван человеческим фактором. Кто-то копал под дорогой туннель в близлежащий банк, собираясь его ограбить, но не справился с инженерной частью: туннель подмыло, он обрушился. Теперь полиция ищет этих неумелых диггеров-любителей.





6. В Венесуэле продолжает развиваться очень интересный сюжет. Я бы его назвал "революция на замедленной прокрутке". Временный президент Хуан Гуайдо заявил, что не исключает вмешательства американских войск в конфликте, хотя и хотел бы избежать такого сценария. Ранее сами американцы говорили, что такое может произойти, если бывший президент, узурпатор власти Николас Мадуро решится применить силу против новых властей страны. Я почему-то думаю, что не решится - он для этого слишком трусливый. Сначала вывезет из страны все золото, а потом уедет в Ростов следом за ним.





7. Гуайдо сегодня сделал еще одно важное заявление для победы в этом конфликте. Он дал понять, что после своей окончательной победы будет уважать интересы Китая и РФ в Венесуэле, а Мадуро вовсе не защищает инвестиции этих стран в Венесуэле. реверансы в адрес Москвы и Пекина способны их успокоить и махнуть рукой на смену власти, отказавшись от поддержки Мадуро. Это был бы практически идеальный вариант.





8. Прекрасные новости из Франции. Совещательный орган французского правительства и высший административный суд Франции разрешили полиции использовать резиновые пули для разгона антиправительственных манифестантов. Если Эммануэль Макрон собирается переизбраться на второй срок с помощью таких методов, то у меня для него плохие новости - это не получится. Французы не простят ему легализации использования резиновых пуль против самих себя.





9. Глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини сегодня высказалась по поводу обещания Петра Порошенко подать заявку на вступление Украины в ЕС в 2024 году. "Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели [...]- вполне реальные и выполняемые", - сказала она. Мне кажется, это звучит как "очень сомневаюсь, да и слишком рано об этом говорить". Прямо сказать "нет" она не может по соображениям дипломатического этикета.