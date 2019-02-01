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Конец ракетного договора. Международная реакция на официальное заявление США

Сегодня, 18:20
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EPA

В НАТО заявили, что если Россия не уничтожит все системы 9M729, она будет ответственна за прекращение договора

1 февраля госсекретарь Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля США выходят из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией. Рассказываем о международной реакции на это заявление.

Член международного комитета Совфеда РФ: Европа становится мишенью

Член международного комитета российского Совфеда Олег Морозов заявил, что в случае выхода США из ракетного договора с Россией Европа становится мишенью для российских ракет.

"Важно, чтобы европейцы осознали, что теперь они станут мишенью для российских ракет", - заявил Морозов российским СМИ.

НАТО: союзники полностью поддерживают действия США

НАТО 1 февраля опубликовал заявление, в котором говорится, что Альянс полностью поддерживает действия США.

В НАТО напомнили, что неоднократно призывали Россию к выполнению договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

"Союзники жалеют, что Россия продолжает отрицать нарушения, отказывается давать какие-либо достоверные ответы и не принимает никаких очевидных шагов для возвращения к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.

В НАТО подчеркнули, что если Россия не уничтожит все свои системы 9M729, вернувшись к полному соблюдению документа до того, как выход США вступит в силу через шесть месяцев, она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора.

Альянс также заявил о желании конструктивных отношений с Россией, когда ее действия это позволяют.

"Мы призываем Россию использовать шесть месяцев, оставшихся для возвращения к исполнению договора, чтобы предотвратить прекращение его действия", - говорится в заявлении.

Глава МИД Германии: без договора будет меньше безопасности

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности прекратит свое действие, мир станет менее безопасным.

"США хотят выйти из Договора о РСМД. К сожалению, Россия не готова восстановить лояльность к этому договору. Без него безопасности станет меньше. Нам нужны дебаты не о наращивании вооружений, а о комплексном контроле над ними", - написал он на своей странице в Twitter.

НВ

Теги:   Сюжет НВ Ракеты Договор Россия Германия НАТО

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