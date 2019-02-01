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ЕС отреагировал на заявление Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 году

Сегодня, 16:12
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EPA

Федерика Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отреагировала на заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении подать заявку на членство в 2024 году.

Заявление Порошенко дипломат прокомментировала после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте.

"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план 20 достижений Восточного партнерства до 2020 года - вполне реальные и выполняемые. Они положительно повлияют на жизнь граждан и в государствах-партнерах, и в самом Евросоюзе. В этом прагматичном сотрудничестве мы можем достичь замечательных результатов", - цитирует Могерини Радіо Свобода.

Могерини добавила, что десять или даже пять лет назад, многое в нынешних отношениях ЕС и Украины, было трудно представить: в частности, зону свободной торговли и безвиз.

29 января президент Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в Европейском Союзе.

Об этом он сказал на форуме от Крут в Брюссель, где в частности, объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок.

Теги:   Петр Порошенко Украина Евросоюз Федерика Могерини

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