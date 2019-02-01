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Во Франции полиции разрешили применять резиновые пули против "желтых жилетов"

Сегодня, 17:53
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EPA

Массовые акции во Франции начались еще в ноябре 2018 года

Во Франции Государственный совет дал разрешение полиции на  использование резиновых пуль против участников протестов "желтых жилетов". 

Об этом сообщает BFM TV.

Совещательный орган французского правительства и высший административный суд Французской Республики решил отклонить запрос на запрет использования резиновых пуль во время протестов. 

Полицейские могут и в дальнейшем использовать их во время протестов "желтых жилетов", очередная волна которых ожидается в субботу, 2 февраля.

По мнению судьи Государственного совета, использование резиновых пуль для внутренней безопасности "необходимо для сохранения общественного порядка и пропорционально проблемам, требующим вмешательства".

Госсовет признал, что использование такого оружия привело к "ранениям, порой серьезным", но риск серьезных беспорядков делает его использование оправданным.

По информации МВД Франции, с начала протестов "желтых жилетов" в ноябре полиция использовала в отношении протестующих более 9 тысяч резиновых пуль. Правоохранителей критикуют за то, что они целятся в голову протестующим, хотя это противоречит правилам применения резиновых пуль.

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Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.  

Теги:   Полиция Акция протеста Франция

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