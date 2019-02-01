Во Франции полиции разрешили применять резиновые пули против "желтых жилетов"
Во Франции Государственный совет дал разрешение полиции на использование резиновых пуль против участников протестов "желтых жилетов".
Об этом сообщает BFM TV.
Совещательный орган французского правительства и высший административный суд Французской Республики решил отклонить запрос на запрет использования резиновых пуль во время протестов.
Полицейские могут и в дальнейшем использовать их во время протестов "желтых жилетов", очередная волна которых ожидается в субботу, 2 февраля.
По мнению судьи Государственного совета, использование резиновых пуль для внутренней безопасности "необходимо для сохранения общественного порядка и пропорционально проблемам, требующим вмешательства".
Госсовет признал, что использование такого оружия привело к "ранениям, порой серьезным", но риск серьезных беспорядков делает его использование оправданным.
По информации МВД Франции, с начала протестов "желтых жилетов" в ноябре полиция использовала в отношении протестующих более 9 тысяч резиновых пуль. Правоохранителей критикуют за то, что они целятся в голову протестующим, хотя это противоречит правилам применения резиновых пуль.
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Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.
Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.
Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.