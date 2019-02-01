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Госдеп: Выход США из ракетного договора развяжет руки американским военным

Сегодня, 11:33
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EPA

Андреа Томпсон

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развяжет руки американским военным.

По словам Томпсон, Вашингтон прекратит соблюдение договора 2 февраля.

Это позволит американским военным немедленно начать разработку своих собственных ракет средней дальности.

"Мы сможем сделать это (приостановить выполнение своих обязательств, - Ред.) 2 февраля и выполним все зависящие от нас шаги для этого", - цитирует Томпсон Reuters.

После объявления официальный процесс выхода займет шесть месяцев.  

Вашингтон по-прежнему открыт для дальнейших переговоров с Москвой договоре, добавила Томпсон.

Напомним, США выдвинули России ультиматум по Договору о РСМД. В Госдепе заявили, что Россия должна избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность, иначе США выйдут из договора. Вашингтон дал Москве 60 дней на выполнение своих обязательств. Отсчет начался 4 декабря 2018 года.

В случае отказа РФ, США начнут процесс выхода из договора 2 февраля.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США. 

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности. 

Теги:   Баллистические ракеты Россия США

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