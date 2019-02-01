Гуайдо объяснил, чем смена власти в Венесуэле выгодна России и Китаю
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что смена власти в стране будет выгодна ее главным кредиторам - России и Китаю, которые по-прежнему поддерживают режим Николаса Мадуро.
В интервью Reuters Гуайдо
сказал, что уже пытался установить контакты с Россией и Китаем.
"Что больше всего выгодно России и Китаю, так это стабильность страны и смена власти. Мадуро не защищает интересы Венесуэлы, не защищает ничьи инвестиции, так что он невыгоден для этих стран", - отметил он.
Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.
О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны, а также Европарламент.
Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.
В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.
Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.