Гуайдо объяснил, чем смена власти в Венесуэле выгодна России и Китаю Сегодня, 09:09 216 Цей матеріал також доступний українською EPA Гуайдо сказал, что пытался установить контакты с Россией и Китаем EPA

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что смена власти в стране будет выгодна ее главным кредиторам - России и Китаю, которые по-прежнему поддерживают режим Николаса Мадуро.

В интервью Reuters Гуайдо сказал, что уже пытался установить контакты с Россией и Китаем.



"Что больше всего выгодно России и Китаю, так это стабильность страны и смена власти. Мадуро не защищает интересы Венесуэлы, не защищает ничьи инвестиции, так что он невыгоден для этих стран", - отметил он.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны, а также Европарламент.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.