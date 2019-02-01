Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
Мустафа Найем
Зураба Аласанию отстранили. Кто и как это сделал?
Фоззи
Побег из Даннемора – welcome 2 reality
Павел Баев
Сирия раскачивает Россию
Спецтема: Выборы президента Украины

Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о стене на границе с Мексикой

Сегодня, 08:23
276
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически отказался от идеи переговоров с демократами относительно строительства стены на границе с Мексикой.

В интервью газете The New York Times Трамп назвал пустой тратой времени попытки договориться с демократами о финансировании строительства стены.

"Я думаю, что Нэнси Пелоси (лидер демократического большинства в Палате представителей — ред.) реально вредит нашей стране своими действиями. Я предложил хороший вариант разрешения ситуации, а дальше сделаю то, что решил", - сказал Трамп.

По его словам, он, скорее всего, использует свои полномочия для разрешения этого вопроса через две недели.

Трамп не объяснил, каким будет дальнейшее развитие событий. Предположительно, через две недели он объявит режим чрезвычайного положения, который позволит ему выделить деньги из бюджета на строительство стены без разрешения Конгресса.

Споры о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой уже привели к 35-дневному шатдауну — закрытию целого ряда правительственных учреждений из-за непринятия бюджета.

В конце января Трамп согласился на временный компромисс в этом вопросе, рассчитывая достичь в итоге соглашения.

Теги:   Стена США Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Вчера, 21:12

article_img
Евросоюз призвал Россию предоставить медицинскую помощь Грибу и Бекирову
События

Вчера, 09:42

article_img
В Украине вступил в силу закон о переходе и регистрации религиозных общин
Геополитика

Вчера, 20:46

article_img
Трамп: Дату и место второго саммита США-КНДР объявят на следующей неделе

Выбор редакции

Политика

Вчера, 13:33

article_img
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос
IT-индустрия

Вчера, 20:00

article_img
Царя побоялись. Как Apple принесла в жертву Роскомнадзору приватные данные российских пользователей
События

Вчера, 22:27

article_img
Дворняга Евро, диджей с Казантипа и 70 российских кораблей. Как живет буксир Корец, прошедший через Керченский пролив

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться