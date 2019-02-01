Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о стене на границе с Мексикой Сегодня, 08:23 276 Цей матеріал також доступний українською EPA Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически отказался от идеи переговоров с демократами относительно строительства стены на границе с Мексикой.

В интервью газете The New York Times Трамп назвал пустой тратой времени попытки договориться с демократами о финансировании строительства стены.



"Я думаю, что Нэнси Пелоси (лидер демократического большинства в Палате представителей — ред.) реально вредит нашей стране своими действиями. Я предложил хороший вариант разрешения ситуации, а дальше сделаю то, что решил", - сказал Трамп.

По его словам, он, скорее всего, использует свои полномочия для разрешения этого вопроса через две недели.

Трамп не объяснил, каким будет дальнейшее развитие событий. Предположительно, через две недели он объявит режим чрезвычайного положения, который позволит ему выделить деньги из бюджета на строительство стены без разрешения Конгресса.

Споры о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой уже привели к 35-дневному шатдауну — закрытию целого ряда правительственных учреждений из-за непринятия бюджета.

В конце января Трамп согласился на временный компромисс в этом вопросе, рассчитывая достичь в итоге соглашения.