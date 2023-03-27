«Пустышка, лилипут, Сатана». Разговором Пригожина и Ахмедова о Путине занялась ФСБ. Подборка самых ярких цитат собеседников 27 марта, 10:47 Пригожин и Ахмедов высмеяли комплексы Путина (Фото:Pavel Byrkin/REUTERS)

Поводом для этого стала скандальная аудиозапись их телефонного разговора о кремлевском режиме с оскорблениями в адрес диктатора Владимира Путина.

На ней Пригожин и Ахмедов в течение получаса обсуждают, в частности, войну РФ против Украины и делают весьма пессимистические прогнозы по поводу будущего России.

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Ответственность за все это они возложили лично на Путина.

Пригожин: «Если честно, то, конечно же, они преступники, бл*дь. Еще какие они преступники, бл*дь… Нас отъе*ут, бл*дь. У нас вариантов нет никаких, бл*дь. То есть, даже если он (Путин) отъе*ет, и нажмет на кнопку, бл*дь, будущего в этом раскладе у целой нации них*я нет. Вот и все. Он нас всех вые*ал в рот, бл*дь… Для них люди просто мусор, понимаешь».

Такого же мнения оказался и его собеседник.

Ахмедов: «Да ему (Путину) на все пох*ю. И народ ему пох*ю. Он Сатана, бл*дь… Пустышка, бл*дь. Закомплексован и этот, и второй (Медведев). Лилипуты, бл*дь. Недоросшие, закомплексованные… Если воевать, так воевать. А даже воевать не можем. Потому что армии них*я нет, обеспечить ее не могут. Все проворовали… Фашизм будет там, будет военная диктатура. Увидишь. Вот этим все кончится».

Досталось также и ближайшему окружению Путина.

Пригожин: «Они объединились, Игорь Иванович (Сечин), Сергей Викторович (Чемезов) и Виктор Золотов. Они обвиняют во всем Шойгу. Называют его долбо*бом. За глаза, естественно. И у них задача его снести, бл*дь. Да. Ну потому, что на кого-то надо списать (военные поражения), слушай. Они самые оху*вшие люди. Мое мнение простое: они ведут себя, как короли, как боги, бл*дь. Конченые они твари».

Помимо прочего, Пригожин и Ахмедов уверены, что Путин лишил РФ будущего, а крах его режима — практически свершившийся факт, который приведет в итоге к «битве опричников на кинжалах и кувалдах».

Ахмедов: «Ситуацию они прос*али. Страну они прос*али. Все они прос*али. Вопрос в том, что будет после них? Пойдет, бл*дь, с одной стороны кадыровцы, пригожинцы, будут опричники. Будет, бл*дь, там махновщина. Будут махать кинжалами, кувалдами. Ну это же нонсенс абсолютно… Президент за все это ответит. За все. С него спросят… Они нас про*бали, наших детей, их будущее, их судьбу, бл*дь, понимаешь?»



Пригожин: «В принципе, он (Путин) похоронил русский народ… Они креативно проиграли. Они проиграли „Кварталу 95“, бл*дь! И то, что они говорят, что против них воюют те, се, туда-сюда, они сами им дали повод».

