«Все закончится миром». Шойгу позорно сбежал от собственных пропагандистов после неудобного вопроса о войне — видео 22 марта, 14:47 На федеральных каналах РФ позорный отрывок вырезали (Фото:Скриншот видео Press_Focusnik/Twitter)

Российский военный преступник Сергей Шойгу, который в РФ занимает пост министра «обороны», сбежал от собственных пропагандистов.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

Корреспондент телеканала Звезда, подконтрольного «минобороны» страны-агрессора, решил поинтересоваться у главы ведомства, чем в итоге закончится конфликт с Украиной.

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В ответ на это Шойгу заявил, что ждет «мира», назвав при этом российскую агрессию словом «война», за что обычным «смертным» в РФ может грозить уголовная ответственность.

«Любая война заканчивается миром», — заверил он без особого энтузиазма.

Когда же пропагандист поинтересовался, когда именно может закончиться война против Украины, Шойгу предпочел побыстрее скрыться.

При этом из эфира федеральных каналов отрывок с неудобным вопросом и позорным бегством Шойгу предпочли вырезать.