Решили прижать Вагнера. Между Пригожиным и кремлевской элитой нарастает напряжение на фоне боев за Бахмут — WSJ 12 марта, 21:56 Между Пригожиным и кремлевской элитой растет напряжение. (Фото:Concord Press Service / via REUTERS)

Российская ЧВК Вагнер стала заметной силой в войне России против Украины. Но на фоне того, как вагнеровцы погрязли в боях за Бахмут, основатель группировки Евгений Пригожин сталкивается с решающим моментом, пишет Wall Streer Journal.

Если бы вагнеровцам удалось взять Бахмут — это стало бы первой значительной победой россиян с прошлого лета. Пригожин смог бы показать свою эффективность на фоне регулярных российских войск, чьи попытки взять другие города на востоке Украины провалились.



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На этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Бахмут является важным оборонным рубежом для украинских войск в Донбассе, добавив, что захват города позволит силам РФ продолжать продвижение.

Но если же Пригожин терпит неудачу после семи месяцев боев за город, которые, по оценкам Запада, обошлись ЧВК Вагнера в десятки тысяч бойцов, это может подвергнуть сомнению эффективность его боевиков и подживить его врагов в политической и военной элите России.

От «повара Путина» до влиятельного в РФ человека

В 2014 году российский диктатор Владимир Путин дал Пригожину — своему специалисту по кейтерингу, которого он знал с 90-х годов в Санкт-Петербурге — одобрение на создание частной военной компании на фоне того, как, имитируя «восстание сепаратистов», Россия начала оккупацию украинского Донбасса.



Как пишет WSJ, бойцы ЧВК Вагнера выполняли приказы российской военной разведки, управляя «повстанцами», поддерживаемыми Россией.

Напряженность между Пригожиным и кремлевской элитой с годами нарастала на фоне того, как возрастала важность группы Вагнера.

В Сирии, где Россия сражается на стороне диктатора Башара Асада, координация между вагнеровцами и Минобороны изначально была беспроблемной. Но в 2018 году 200 вагнеровцев были убиты войсками США и их сирийскими союзниками, когда российские военные не обеспечили их воздушным прикрытием.

Кроме того, экс-командир Вагнера в Сирии Марат Габидуллин рассказывает, что «вся война в Сирии велась усилиями наемников, а российские военные взяли на себя чужие боевые заслуги».

Когда Вагнеры расширили свою деятельность на Африку, они начали все больше работать независимо от Минобороны РФ, в частности заключая собственные контракты с местными лидерами по защите и разрешению на добычу полезных ископаемых.

Так Пригожин превратился в «сильного человека, способного противостоять тем, кто входит в состав фактического российского правительства, фактического российского Минобороны и фактического истеблишмента безопасности» и это укрепило его положение, сказал WSJ один американский чиновник.

В прошлом году, когда Россия готовилась к полномасштабному вторжению в Украину, Путин одобрил возвращение Вагнера в Украину.

Звезда Пригожина взошла, когда боевики Вагнера начали играть все большую роль в войне против Украины на фоне неудач российской армии. Для него это была возможность развить ЧВК. Пригожину разрешили вербовать осужденных в российских колониях, а правительство начало предоставлять вагнеровцам оружие. Это дало ему 50-тысячное войско и новую мощную базу с тяжелым вооружением.

Пора прижать Вагнера

Однако несколько недель назад Пригожин без объяснения причин заявил, что прекращает вербовать заключенных в ЧВК, перекрыв возможность компенсировать огромные потери Вагнера под Бахмутом. По словам собеседника WSJ, на самом деле это Кремль запретил Пригожину вербовать заключенных, поскольку Минобороны вмешалось, чтобы получить свежую рабочую силу в тюрьмах.

Пригожин также публично жаловался на то, что Минобороны РФ ограничило поставки оружия и боеприпасов, а недавно он сообщил, что ему отключили линии спецсвязи с правительством.

По словам людей, приближенных к Кремлю, эти изменения произошли, поскольку кремлевские чиновники давили на Владимира Путина, чтобы он укротил Пригожина, который остро и публично критиковал министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и других российских топ-военных за неудачи в Украине.

«Они решили, что Пригожин представляет слишком большую угрозу, и было решено, что пора прижать Вагнера», — сказал бывший агент российской разведки, связанный с Кремлем.

Критика взволновала российские элиты так же, как и видео публичной казни экс-бойца Вагнера, убитого кувалдой.



«Люди в большинстве своем игнорировали его, когда это были Сирия и Африка, но в Украине это начало всех возмущать — и особенно после казни кувалдой. Люди в системе считают, что у государства должно быть монополия на наказание», — рассказал WSJ собеседник, приближенный к Кремлю.

Пригожин на фоне этого потерял союзников в Минобороны, таких как замначальник Генштаба РФ генерал-полковник Алексей Ким, часто летавшего с Вагнером в частности в Ливию, рассказал экс-офицер российских ВВС Глеб Ирисов.

Также с января в российских государственных СМИ стали реже вспоминать Пригожина и Вагнера. Как говорят собеседники издания, этому предшествовал соответствующий приказ Кремля.

Кроме того, Пригожин заявлял, что его не пригласили на речь Путина по случаю первой годовщины полномасштабного вторжения.

Пригожин все еще нужен России



Впрочем, как пишет WSJ со ссылкой на источники, несмотря на сопротивление значительной части кремлевского истеблишмента, Пригожина поддерживает Юрий Ковальчук, близкий друг и советник Путина.

Сотрудник европейской разведки, комментируя роль Пригожина, говорит, что «Россия проигрывает войну, поэтому он ей все еще нужен».