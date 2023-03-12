Решили прижать Вагнера. Между Пригожиным и кремлевской элитой нарастает напряжение на фоне боев за Бахмут — WSJ

12 марта, 21:56
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Между Пригожиным и кремлевской элитой растет напряжение. (Фото:Concord Press Service / via REUTERS)

Между Пригожиным и кремлевской элитой растет напряжение. (Фото:Concord Press Service / via REUTERS)

Российская ЧВК Вагнер стала заметной силой в войне России против Украины. Но на фоне того, как вагнеровцы погрязли в боях за Бахмут, основатель группировки Евгений Пригожин сталкивается с решающим моментом, пишет Wall Streer Journal.

Если бы вагнеровцам удалось взять Бахмут — это стало бы первой значительной победой россиян с прошлого лета. Пригожин смог бы показать свою эффективность на фоне регулярных российских войск, чьи попытки взять другие города на востоке Украины провалились.

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На этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Бахмут является важным оборонным рубежом для украинских войск в Донбассе, добавив, что захват города позволит силам РФ продолжать продвижение.

Но если же Пригожин терпит неудачу после семи месяцев боев за город, которые, по оценкам Запада, обошлись ЧВК Вагнера в десятки тысяч бойцов, это может подвергнуть сомнению эффективность его боевиков и подживить его врагов в политической и военной элите России.

От «повара Путина» до влиятельного в РФ человека

В 2014 году российский диктатор Владимир Путин дал Пригожину — своему специалисту по кейтерингу, которого он знал с 90-х годов в Санкт-Петербурге — одобрение на создание частной военной компании на фоне того, как, имитируя «восстание сепаратистов», Россия начала оккупацию украинского Донбасса.

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Как пишет WSJ, бойцы ЧВК Вагнера выполняли приказы российской военной разведки, управляя «повстанцами», поддерживаемыми Россией.

Напряженность между Пригожиным и кремлевской элитой с годами нарастала на фоне того, как возрастала важность группы Вагнера.

В Сирии, где Россия сражается на стороне диктатора Башара Асада, координация между вагнеровцами и Минобороны изначально была беспроблемной. Но в 2018 году 200 вагнеровцев были убиты войсками США и их сирийскими союзниками, когда российские военные не обеспечили их воздушным прикрытием.

Кроме того, экс-командир Вагнера в Сирии Марат Габидуллин рассказывает, что «вся война в Сирии велась усилиями наемников, а российские военные взяли на себя чужие боевые заслуги».

Когда Вагнеры расширили свою деятельность на Африку, они начали все больше работать независимо от Минобороны РФ, в частности заключая собственные контракты с местными лидерами по защите и разрешению на добычу полезных ископаемых.

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Так Пригожин превратился в «сильного человека, способного противостоять тем, кто входит в состав фактического российского правительства, фактического российского Минобороны и фактического истеблишмента безопасности» и это укрепило его положение, сказал WSJ один американский чиновник.

В прошлом году, когда Россия готовилась к полномасштабному вторжению в Украину, Путин одобрил возвращение Вагнера в Украину.

Звезда Пригожина взошла, когда боевики Вагнера начали играть все большую роль в войне против Украины на фоне неудач российской армии. Для него это была возможность развить ЧВК. Пригожину разрешили вербовать осужденных в российских колониях, а правительство начало предоставлять вагнеровцам оружие. Это дало ему 50-тысячное войско и новую мощную базу с тяжелым вооружением.

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Пора прижать Вагнера

Однако несколько недель назад Пригожин без объяснения причин заявил, что прекращает вербовать заключенных в ЧВК, перекрыв возможность компенсировать огромные потери Вагнера под Бахмутом. По словам собеседника WSJ, на самом деле это Кремль запретил Пригожину вербовать заключенных, поскольку Минобороны вмешалось, чтобы получить свежую рабочую силу в тюрьмах.

Пригожин также публично жаловался на то, что Минобороны РФ ограничило поставки оружия и боеприпасов, а недавно он сообщил, что ему отключили линии спецсвязи с правительством.

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По словам людей, приближенных к Кремлю, эти изменения произошли, поскольку кремлевские чиновники давили на Владимира Путина, чтобы он укротил Пригожина, который остро и публично критиковал министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и других российских топ-военных за неудачи в Украине.

«Они решили, что Пригожин представляет слишком большую угрозу, и было решено, что пора прижать Вагнера», — сказал бывший агент российской разведки, связанный с Кремлем.

Критика взволновала российские элиты так же, как и видео публичной казни экс-бойца Вагнера, убитого кувалдой.

«Люди в большинстве своем игнорировали его, когда это были Сирия и Африка, но в Украине это начало всех возмущать — и особенно после казни кувалдой. Люди в системе считают, что у государства должно быть монополия на наказание», — рассказал WSJ собеседник, приближенный к Кремлю.

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Пригожин на фоне этого потерял союзников в Минобороны, таких как замначальник Генштаба РФ генерал-полковник Алексей Ким, часто летавшего с Вагнером в частности в Ливию, рассказал экс-офицер российских ВВС Глеб Ирисов.

Также с января в российских государственных СМИ стали реже вспоминать Пригожина и Вагнера. Как говорят собеседники издания, этому предшествовал соответствующий приказ Кремля.

Кроме того, Пригожин заявлял, что его не пригласили на речь Путина по случаю первой годовщины полномасштабного вторжения.

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Пригожин все еще нужен России

Впрочем, как пишет WSJ со ссылкой на источники, несмотря на сопротивление значительной части кремлевского истеблишмента, Пригожина поддерживает Юрий Ковальчук, близкий друг и советник Путина.

Сотрудник европейской разведки, комментируя роль Пригожина, говорит, что «Россия проигрывает войну, поэтому он ей все еще нужен».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Сергей Шойгу Российская армия Минобороны РФ Российская элита Валерий Герасимов Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

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