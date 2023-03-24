«Придется отвечать». Гиркин неожиданно признал вторжение в Украину незаконным, а солдат РФ — преступниками 24 марта, 16:23 Гиркин подчеркнул, что у солдат РФ в Украине нет никакого правового статуса (Фото:Скриншот видео NOELreports/Twitter)

Военный преступник и бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин продолжает провоцировать кремлевский режим.

После прямых оскорблений в адрес российского диктатора Владимира Путина и его приближенных он решил подлить еще больше масла в огонь, признав вторгшихся в Украину военнослужащих ВС РФ преступниками, а саму войну — незаконной.

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«С точки зрения законодательства вся нынешняя „СВО“ так называемая — это вообще неизвестно что. Просто, неизвестно что. У войск, которые сейчас реально воюют на фронте, нет никакого правового статуса. Поэтому, если „СВО“, допустим, закончится поражением, ни один военный не сможет говорить, что он выполнял приказ, поскольку юридически он не имел права даже его выполнять. Ну как военный, когда не объявлена война, будет стрелять в представителя другого государства? Ну, он преступник», — заявил Гиркин во время одного из своих эфиров.

В то же время рассуждать о своем собственном правовом статусе во время захвата украинских городов в 2014 году он почему-то не стал.

Напомним, что сам Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.