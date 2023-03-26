«Все про***ли, страну про***ли». В сети появилась запись разговора с голосами людей, похожих на российских миллиардеров, критикующих Кремль 26 марта, 11:14 Российские богачи недовольны действиями Кремля (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В сети появилась запись разговора двух людей, чьи голоса похожи на российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина.

В разговоре богачи беспощадно критикуют действия Кремля, обсуждая, что власть страны, начав войну против Украины «про***ла все, про***ла страну».

Под критику попала вся верхушка российских властей. В частности, Пригожин и Ахмедов говорят о том, что верхушка силового блока Кремля пытается списать провалы российской армии на главу минобороны Сергея Шойгу.

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В то же время они недовольны и диктатором Владимиром Путиным, который, по их мнению, считался «успешным руководителем» только при высоких ценах на нефть и газ, а сейчас он и его команда оказались «ничтожествами, недееспособными, неразумными, неквалифицированными». Диктатора обвиняют также в том, что он сознательно наблюдает и дистанцируется от конфликта разных ветвей власти.

Пригожин и Ахмедов в панике задаются вопросом, что делать дальше. Крах путинского режима в разговоре они воспринимают как свершившийся факт, но боятся дальнейших событий в РФ. В частности, они прогнозируют «битвы опричников на кинжалах и кувалдах», подразумевая борьбу за власть боевиков Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.

Собеседники откровенно называют власть Кремля преступниками и обвиняет их в том, что они лишили страну будущего.

«Как так, я не знаю? Начать, не завершить, обо*****ся? Зачем это было?» — спрашивает Ахмедов.

Пригожин с грустью говорит, что Путин «отдал страну и никуда мы не денемся».

«Проиграли они, проиграли креативно 95 Кварталу. А то, что они говорят, что их заставили, загнали в это… Он сам себя в это загнал», — говорит Пригожин.

Ахмедов предлагает Пригожину меньше общаться с властями, уезжать из страны вместе с семьями.

Иосиф Пригожин в комментарии пропагандистскому изданию МК заявил, что его голос «сфабрикован с помощью современных технологий». Ахмедов появление записи пока не комментировал.

«Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», - заявил Пригожин.

