«Целуй перстень». В соцсетях насмехаются над Путиным, пресмыкающимся перед главой КНР 21 марта, 14:15 Во время встречи с Си Цзиньпином Владимир Путин выглядел довольно жалко (Фото:OOniks5/Twitter)

Провальный внешнеполитический курс РФ на фоне фиаско российской армии в Украине ведет ее ко все большей зависимости от Китая.

Накануне, 20 марта, в Москву прибыл руководитель КНР Си Цзиньпин, на встречу с которым глава кремлевского режима Владимир Путин в связи с острой нехваткой вооружений и боеприпасов для своих оккупационных войск возлагал большие надежды.

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При этом, как отмечают многие СМИ, во время их встречи российский диктатор демонстрировал явную неуверенность, в то время как его китайский коллега, чувствуя свое превосходство, держался более доминирующе.

К тому же явные проблемы со здоровьем, из-за которых главе Кремля приходится судорожно сжимать столы и подлокотники кресел, делали его на фоне своего собеседника еще более жалким.

И пока российские пропагандисты уже совершенно прямо предлагают сделать РФ вассалом Китая, пользователи соцсетей насмехаются над унижениями Путина, откровенно пресмыкающегося перед Си Цзиньпином в надежде на столь необходимую России поддержку КНР.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Telegram