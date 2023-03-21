«Целуй перстень». В соцсетях насмехаются над Путиным, пресмыкающимся перед главой КНР

21 марта, 14:15
Поделиться:
Во время встречи с Си Цзиньпином Владимир Путин выглядел довольно жалко (Фото:OOniks5/Twitter)

Во время встречи с Си Цзиньпином Владимир Путин выглядел довольно жалко (Фото:OOniks5/Twitter)

Провальный внешнеполитический курс РФ на фоне фиаско российской армии в Украине ведет ее ко все большей зависимости от Китая.

Читайте также:
Опустился до уровня Лукашенко. В соцсетях появилось фото попытки Путина подлизаться к Си Цзиньпину

Накануне, 20 марта, в Москву прибыл руководитель КНР Си Цзиньпин, на встречу с которым глава кремлевского режима Владимир Путин в связи с острой нехваткой вооружений и боеприпасов для своих оккупационных войск возлагал большие надежды.

Видео дня

При этом, как отмечают многие СМИ, во время их встречи российский диктатор демонстрировал явную неуверенность, в то время как его китайский коллега, чувствуя свое превосходство, держался более доминирующе.

Читайте также:
«Он как тряпка». Над нелепыми заявлениями Путина насмехается даже террорист-неудачник Гиркин — видео

К тому же явные проблемы со здоровьем, из-за которых главе Кремля приходится судорожно сжимать столы и подлокотники кресел, делали его на фоне своего собеседника еще более жалким.

И пока российские пропагандисты уже совершенно прямо предлагают сделать РФ вассалом Китая, пользователи соцсетей насмехаются над унижениями Путина, откровенно пресмыкающегося перед Си Цзиньпином в надежде на столь необходимую России поддержку КНР.

Читайте также:
Путин принял Си Цзиньпина в Кремле. Переговоры длились 4,5 часа, Украина ожидает от Китая влияния на Москву — главное
https://twitter.com/dexmor84/status/1637832137867943936
https://twitter.com/artiomf/status/1637848225250942983
https://twitter.com/Serge_63/status/1637872010456866831
https://twitter.com/aktroitsky/status/1637887328860381189
https://twitter.com/Lacio174/status/1637887467142389780
https://twitter.com/Bakhrushin_V/status/1637907228773474305
https://twitter.com/Oleg_Aliyev/status/1637965055751757825
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Telegram
Фото: Скриншот с Telegram
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Китай Российская агрессия Соцсети Си Цзиньпин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X