Ордер на арест Путина: Медведев угрожает ракетным ударом по Бундестагу в стиле «Аль Капоне» 23 марта, 11:34 По словам Медведева, арест Путина будет «объявлением войны» (Фото:Скриншот видео t.me/medvedev_telegram)

Замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев, который из-за злоупотребления алкоголем уже давно потерял всякую связь с реальностью, снова угрожает странам Запада ракетными ударами.

Очередной порцией своего бреда кремлевский паяц разразился в ответ на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

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Комментируя слова немецкого посола в Украине Анки Фельдгузен о готовности Берлина исполнить решение МУС, он пригрозил нанести удар по Бундестагу.

«Вот представим себе. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны», — заявил Медведев.

При этом свою позицию он объяснил афоризмом, который приписывают известному американскому гангстеру Аль Капоне.

«Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово», — разоткровенничался российский военный преступник.

Ордер на арест Путина был выдан МУС 17 марта. Главу Кремля обвиняют в похищении и незаконной депортации детей из временно оккупированных РФ украинских территорий.