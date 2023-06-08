Подполковник ВС РФ признал, что вагнеровцы насилуют российских солдат — видео 8 июня, 16:53 Роман Веневитин заявил, что вагнеровцы регулярно похищают российских солдат (Фото:Скриншот видео/Twitter)

Оккупанты из ЧВК Вагнера во время своего пребывания в районе Бахмута регулярно унижали, грабили, избивали и даже насиловали военнослужащих ВС РФ.

Об этом рассказал теперь уже бывший командующий 72-й мотострелковой бригады подполковник Роман Веневитин, который и сам недавно побывал в плену у наемников российского военного преступника Евгения Пригожина и прошел подобные процедуры.

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Оказавшись на свободе, он заявил, что вагнеровцы занимались еще большим беспределом, чем его подчиненные.

«В апреле-мае подразделения на всем моем участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца одного из подразделений, соседнего соединения, избили, опустили (изнасиловали — ред.). И тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством», — пожаловался Веневитин.

Кроме того, по его словам, наемники Пригожина неоднократно угоняли различную технику ВС РФ, а также похищали солдат, чтобы использовать в качестве рабов, а после этого обменять их на боеприпасы.

«Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты радиоэлектронной борьбы, которых окружили, и обещали обнулить… Имело место похищения наших бойцов, против них применялось физическое насилие, методы унижения чести и достоинства. Был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, истязали. Голым. Держали на холодном полу в подвале. Брызгали в глаза кислотой и всякими химическими веществами, от которых он на время потерял зрение. Обливали бензином, подносили зажигалку. Также был похищен начальник штаба гаубичного дивизиона, которого избили, отобрали автомобиль и выбросили связанного…» — заявил бывший комбриг.

Ранее в изнасилованиях военнослужащих ВС РФ обвиняли лишь людей кремлевской марионетки во временно оккупированной Ичкерии Рамзана Кадырова, требуя от него разобраться с этом проблемой, однако, похоже, что подобные неуставные отношения в российской армии носят более широкий характер, чем считалось ранее.

При этом некоторые из этих инцидентов так же, как и в случае с вагнеровцами, заканчивались самоубийствами оккупантов.