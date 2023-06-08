Держали в подвале и пытались расстрелять. Пленный вагнеровцами подполковник ВС РФ жалуется на жестокие пытки 8 июня, 13:16 Роман Веневитин (Фото:Скриншот видео пресс-службы Евгения Пригожина / Telegram)

Подполковник Вооруженных Сил России Роман Винивитин, после освобождения из плена ЧВК Вагнера, заявил, что его жестоко пытали и пытались убить. Видео с его обращением публикуют росСМИ.

«Меня взяли в плен, держали в подвале и издевались. Не давали спать, трижды за ночь вытаскивали и пытались расстрелять. Видео, обнародованное ЧВК — это результат давления», — говорит Винивитин.

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Он заявил, что напряженность в отношениях с ЧВК Вагнер возникла «с первых дней». По словам российского оккупанта, боевики провоцировали военнослужащих ВС РФ на конфликты, угрожали убийством, заставляли подписывать контракты с компанией и похищали военную технику.

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«Произошло похищение бойцов, которых потом пытали. Одного военного, например, держали в холодном подвале, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином и угрожали сжечь. В апреле-мае другого бойца „опустили“, и тот покончил с собой», — рассказывает Винивитин.

Подполковник также опроверг информацию о минировании ВС РФ тылов ЧВК Вагнера, назвав это, «продуктом воспаленного сознания пиар-службы Вагнера».

«В момент контрнаступления вы не просто мочили Генштаб, но и открыто подыгрывали врагу. Евгений Викторович, вы занимаетесь открытой дискредитацией ВС РФ. Это обращение никем не инспирировано. Я осознаю свои действия и не рассчитываю на поддержку руководства», — обратился Винивитин к главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

4 июня главарь Пригожин заявил, что солдаты 72-й бригады ВС РФ заминировали пути, по которым наемники должны были отступать из Бахмута.

Позже Пригожин опубликовал видео с подполковником армии РФ Винивитиным, который на камеру признается, что в нетрезвом состоянии якобы минировал дорогу в тылу у вагнеровцев из-за «личной неприязни» к наемникам.

5 июня бойцы легиона Свобода России обратились к Пригожину с просьбой освободить из п лена подполковника ВС РФ Романа Веневитина. Они предлагают обменять его на несколько российских оккупантов, которые находятся в украинском плену.