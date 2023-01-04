«Они со мной кое-что сделали». Мобилизованный оккупант повесился из-за издевательств кадыровцев 4 января, 10:44 Оккупанта нашли повешенным в подъезде дома (Фото:markito0171/Twitter)

Военные ВС РФ настолько деморализованы постоянными унижениями со стороны кадыровцев, что некоторые из них не выдерживают и кончают жизнь самоубийством.

В соцсетях сообщили об одном из мобилизованных россиян, который после издевательств со стороны батальона Ахмат повесился в подъезде дома.

В найденной рядом с телом предсмертной записке оккупант рассказал своей жене, что кадыровцы не только грабят и избивают россиян, но и даже насилуют.

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«Мы, русские люди, здесь — никто, а правят чеченцы. Они бухают, беспредельничают, насилуют и п*здят всех, но никто ничего не будет делать. Ксюха, они отжали все бабки, которые ты прислала, и сделали со мной кое-что. Пожалуйста, знай, что я сопротивлялся», — объяснил он причины своего поступка.