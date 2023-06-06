Раскол между ЧВК Вагнера и Минобороны РФ усилился еще больше. Как это повлияет на войну — анализ ISW 6 июня, 11:05 Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Press service of «Concord"/REUTERS)

Американский институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления о продвижении ВСУ в Бахмуте, раскол между Минобороны РФ и боевиками ЧВК Вагнера, а также действия Российского добровольческого корпуса в Белгородской области.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

В то же время в ISW объяснили, что не будут «спекулировать относительно цели, веса или фокуса украинских контрнаступательных операций».

Видео дня

«Успешная контрнаступательная операция может занять дни, недели или даже месяцы, прежде чем ее результат станет полностью ясным, и в течение этого времени российские источники могут ложно утверждать о поражении контрнаступления», — заявили в ISW.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские войска ведут наступательные операции на восточном фронте в районе Бахмута и продвинулись на 200−1600 метров в направлении Орехово-Васильевка. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также сообщил, что украинские силы также продвинулись от 300 метров до одного километра на север и северо-запад от Бахмута.

Такую информацию подтвердил и главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он заявил, что украинские войска взяли под контроль часть Берховки, что находится на севере от Бахмута.

В ISW заявили, что не «наблюдали визуального подтверждения продвижения украинцев в Бахмуте, связанного с ограниченными наступательными операциями 5 июня».

Сообщается, что бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) находятся в Новой Таволжанке Белгородской области. Легион Свобода России (ЛСР) опубликовал кадры, на которых видно, как силы ЛСР наносят удары по российским танкам и бронетехнике вблизи блокпоста Шебекино.

В Минобороны РФ заявили, якобы войскам РФ удалось отбить две атаки возле Новой Таволжанки, однако не комментировали заявление РДК о том, что они до сих пор находятся в Новой Таволжанке.

Главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него есть 70 тыс. военнослужащих, которые служат в неопределенных формированиях российских военных, которые могли бы защитить от рейдов в Белгородской области.

ISW ранее заявляло, что Кадыров не развертывал силы для участия в широкомасштабных наступательных операциях с лета 2022 года. Ранее Кадыров заявил, что в Украине действуют 7 тыс. чеченских военнослужащих, что свидетельствует о том, что около 10 процентов из них находятся в Украине, «но его заявления невозможно проверить».

Пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска перебрасывают центры материально-технического обеспечения Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск Краснодарского края.

«Недавние удары по российским районам концентрации, логистическим узлам и транспортным активам на юге Украины могут вызвать повышенную обеспокоенность относительно безопасности Черноморского флота, и переход в Краснодарский край, вероятно, частично отражает этот факт», — говорится в сводке.

Пресс-служба Пригожина 4 июня опубликовала видео, на котором боевик Вагнера допрашивает российского подполковника 72-й отдельной мотострелковой бригады Романа Веневитина. Он признался, что приказал своему подразделению обстрелять автомобиль Вагнера в нетрезвом состоянии из-за собственной «личной неприязни».

Как ранее оценивало ISW, Пригожин продолжает вводить такие нарративы против МО в российское информационное пространство, чтобы сохранить свой статус в информационном пространстве после ухода Вагнера из боевых действий в Украине.

«Его риторические шарады, вероятно, еще больше углубят раскол между Минобороны РФ и Вагнером, тем самым препятствуя боеспособности обеих сил и дополнительно порождая рост недовольства в информационном пространстве, которое ранее поддерживало его», — заявили в ISW.