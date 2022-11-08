«Мы не шайтаны». Оккупанты из «Л/ДНР» требуют, чтобы кадыровцы перестали их насиловать — видео 8 ноября, 16:28 Оккупанты из «Л/ДНР» жалуются, что обычаи кадыровцев им не нравятся (Фото:t.me/AFUStratCom)

Случаи изнасилований боевиков «Л/ДНР» со стороны TikTik-армии кремлевской марионетки Рамзана Кадырова стали настолько частыми, что его уже публично призывают как-то на это повлиять.

Соответствующее видео во вторник, 8 ноября, появилось в соцсетях, после чего было обнародовало в Telegram-канале Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

В своем обращении к чеченскому диктатору возмущенный изнасилованиями оккупант напоминает Кадырову, что у них одна цель, и просит отдать своим подразделениям приказ больше такого не далать.

Видео дня

«Я хочу обратиться к Рамзану Ахматовичу Кадырову от имени военнослужащих. Рамзан Ахматович, мы все заодно. Все делаем максимум… Но ваши люди… Я говорю о ваших подчиненных, чеченцев, которые неоднократно были замечены в том, что применяли насилие к военнослужащим „Л/ДНР“. Естественно, мы все с уважением относимся к чеченским братьям, но имеют место неоднократные факты сексуального насилия с их стороны над нашими бойцами. И это уже предел, который выходит за все рамки», — пожаловался он сторонник «русского мира» на обычаи кадыровцев.