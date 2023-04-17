Пригожин завербовал в террористический ЧВК Вагнера как минимум 33 тысячи заключенных — Медиазона

17 апреля, 15:33
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Евгений Пригожин на фоне могил российских оккупантов (Фото:Фокус)

Евгений Пригожин на фоне могил российских оккупантов (Фото:Фокус)

Российское издание Медиазона проанализировало данные российских тюрем и колоний, утверждая, что боевик Евгений Пригожин мог завербовать до 33 тысяч российских заключенных.

В ноябре прошлого года издание отмечало, что за два месяца из российских тюрем исчезли минимум 23 тысяч человек. С января 2023 года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) перестала публиковать данные о заключенных, но некоторые региональные управления все еще выкладывают статистику.

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Сравнив данные по количеству заключенных по 35 регионам РФ на начало 2022 года, издание отмечает, что число людей суммарно снизилось на 17 тысяч заключенных.

Отмечается, что больше всего заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тысячи человек, а в начале 2023 — 7,5 тысячи. Также более чем на тысячу человек стало меньше в колониях в Челябинской (1574) и Кировский (1153) областях, а также в Татарстане (1040).

Также сообщается, что официальные данные в некоторых регионах могут отличаться от реальной ситуации. К примеру, почти не изменилось число заключенных в Ярославской области и Красноярском крае, хотя в этих регионах проходила активная вербовка заключенных на войну.

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В феврале в ЧВК Вагнера заявили, что прекращают набор наемников в свои ряды среди российских тюрем. После этого начала появляться информация, что заключенных вербует непосредственно минобороны РФ.

14 апреля хозяин кремлевского ЧВК Вагнера, олигарх Евгений Пригожин заявил, что страна-террорист Россия должна «поставить жирную точку» в полномасштабной войне против Украины, которую пропагандисты и российский режим называют «СВО».

В размышлениях Пригожина сказано, что «для власти и общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку» в полномасштабной агрессии, а «идеальный вариант», по его мнению, «объявить об окончании СВО», сообщить о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировалось».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Тюрьма Заключенные Война в Украине Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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