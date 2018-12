Простая украинка Юля, стена в Харькове и Илон Маск. Главные мемы 2018 года Сегодня, 17:30 282 Цей матеріал також доступний українською

Писать о том, что какой-то год стал богатым на события стало настоящим моветоном - это очевидно. Причем, очевидно так же, как и развитие культуры мемов, без которых не обходится ни одна хоть немного известная история.

Если раньше украинский интернет редко радовал чем-то действительно смешным, то сейчас дело приняло совсем другие обороты. НВ решило вспомнить и попробовать оценить лучшие украинские и зарубежные мемы, появившиеся в 2018 году.

Небольшой дисклеймер: из-за особенностей юанета, среди украинских пользователей больше развит формат "пошутить в фейсбуке о чем-то" а не "применить какой-то мем к ситуации", поэтому мемом зачастую становится сама ситуация.

Простая украинка Юля пьет кофе

Один из самых смешных политических мемов подарила Юлия Тимошенко. В погоне за тем, чтобы показать, как она близка к украинскому народу (все-таки выборы на носу) можно порадовать интернет постановочными фото - а ведь это просто идеально для стеба! Поставим простой украинке Юле 6 кофе из 10 - потенциал отличный, но пользователи не нашутили.

Томос!

Можно с уверенностью утверждать, что украинцы точно пополнили свой словарный багаж, ведь про томос не писал и не говорил только ленивый. И вот здесь можно поставить 9 мемов из 10, ведь про него пошутил каждый блогер, а потому получилось достаточно смешно.

Hyperloop в Украине

О перспективах запуска вакуумного поезда в Украине заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в феврале. Позднее он лишь подтверждал идею, которая обрастала мифами и догадками - билет из Киева в Одессу будет стоить дешевле чем поездка на обычном поезде, причем доехать можно будет за 30 минут, а сам Hyperloop будет вырабатывать энергию. Так или иначе, поставим проекту Омеляна (Илона Маска?) 8 поездов из 10, ведь сам анонс очень хорошо ложится в некую абсурдность новостного потока, что стало отличным поводом для шуток про метро и кондукторов.

А ведь тогда еще не было проблем с запуском электронного билета...

Черная пятница, которую мы заслужили

Сеть супермаркетов АТБ в честь своего 25-летия организовала промо-акцию со скидками и концерт популярного в начале нулевых испанского певца Энрике Иглесиаса.

Здесь стоит отметить маркетологов сети магазинов - несмотря на откровенную неактуальность певца, хайп вокруг новости поднялся большой, ведь каждый хотел пошутить о навязчивой рекламе АТБ. Поставим им 9 концертов из 10 - круче был бы только Павло Зибров, исполняющий Макарену.

Чтобы воссоздать атмосферу супермаркета, Энрике Иглесиас споёт несколько просроченных песен — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) 30 сентября 2018 г.

Після свят

Украинцы слишком часто сталкиваются с явлением, когда перед праздниками работать никому не хочется, а потому все предлагают перенести встречу или сделку на "після свят". Но с этим материалом так не разрешили… 8 праздников из 10 за жизненность.

Спецоперация СБУ

30 мая в 17:00 спецслужба Украины заявила, что инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецоперацию проводили с повышенным уровнем конспирации - и вправду, практически вся страна начала соболезновать Аркадию и его родным. Конечно, такое эмоциональное потрясение и громкий финал не могли не обсуждаться в сети. Поставим 10 агентов из 10 за крутую историю и забитые в те дни ленты соцсетей.

Стена графити в Харькове

Стена в Харькове в будущем наверное станет одним из неформальных симоволов города. Для тех, кто не в курсе, рассказываем историю: в 2016 году харьковский уличный художник Гамлет Зиньковский украсил трансформаторную будку по адресу ул. Гоголя, 2-А своим рисунком. Жители дома напротив неоднократно жаловались на рисунок, называя его “шизофренией”, а потом взялись за дело, и закрасили его. Но вскоре очень об этом пожалели, ведь они спровоцировали настоящую войну граффити.

10 Бэнкси 10 за идеальное изображение противостояния в обществе (которого, понятное дело, лучше бы и не было).

Киевская Венеция

Конец июля и август выдался тяжелым для водостоков столицы, которые не могли справиться с ливнями, из-за чего город периодически затапливало. Саму ситуацию сложно назвать мемом (4 водостока из 10), но количество отличных фотожаб просто не дает право игнорировать потопы.

Настало время лучших зарубежных мемов.

Ugandan Knuckles

Один из первых мемов 2018 года (или точнее конца 2017 - начала 2018) стал компиляцией различных шуток из онлайн-игр. Ugandan Knuckles - это 3D модель персонажа Наклса из игры Sonic Lost World. Сначала он просто “напевал” различные песни, но в начале 2018 года стал очень популярен VRChat - игра, где игроки могли общаться между собой в виртуальном чате и “путешествовать” по мирам.

Тогда же и сформировалось прозвище персонажа — Ugandan Knuckles. Это отсылка к локальному мему про воинов Уганды, которые использовались в игре PlayerUnknown’s Battlegrounds.

В итоге, VRChat, а вскоре и интернет заполонили Угандские Наклсы, которых люди использовали в качестве аватара, бегая по миру и постоянно повторяя, что “Знают путь” (“I know the way”) и издавая различные звуки.

Из-за того, что игроки пародировали африканский акцент мем даже признавали расистким, что вызывало большое количество споров в интернете.

Илон маск (как тебе такое и косяк)

Один из главных ньюзмейкеров этого года (подвинься, Дональд Трамп) не мог не разлететься на мемы. Сначала его компания SpaceX запустила в космос автомобиль Tesla, что спровоцировало волну мемов “как тебе такое, Илон Маск” с изображениями странных, а иногда откровенно диких и халтурных лайфхаков. Стоит отметить, что это один из немногих мемов, который “мигрировал” за границу.

And how do you like this @elonmusk? pic.twitter.com/GzA7ZTIqqy — crash tag team racing on the ps2 (@spicilly) 22 августа 2018 г.

В начале сентября Илон Маск сходил на передачу на известный Youtube-канал Joe Rogan Experience, где делился своими планами на будущее и новые изобретения. На третьем часу эфира ведущий закурил косяк, и предложил его миллионеру. Тот уточнил, законно ли это, после чего сделал затяжку - его лицо после этого бесценно и разлетелось по всему интернету.

*курит косяк*... Чувак, как насчет того, чтобы запустить мою тачку в космос?

Change my mind (переубеди меня)

Канадско-американский юморист Стивен Краудер ведет свой канал на YouTube, где у него есть шоу Change my mind, в ходе которого он предлагает случайным прохожим переубедить его в каком-то спорном вопросе.

Мемом стала фотография, которую Стивен запостил как приглашение поговорить на тему мужских привилегий.

Из-за удобного белого фона плаката (текст на нем удобно стереть в Фотошопе и вставить свой) фотография моментально стала популярной и объектом для тысячи шуток.

Подкрадывающийся Джейсон Момоа

Фотография была сделана еще в 2016 году, когда во время премьеры фильма Отряд самоубийц Джейсон Момоа (Аквамен) решил подкратся сзади к Генри Кавиллу (Супермен) и обхватить его за талию. Мем используется, когда нужно показать внезапное “нападение”.

Выходные с парнями - мои деньги

6-летний я - женщина такого же роста и с такими же волосами, как у моей мамы

Это голубь?

Именно эту фразу произнес персонаж-андроид в аниме The Brave Fighter of Sun Fighbird, когда увидел бабочку. Мем используется, когда хочется выдать желаемое за действительное или ситуация становится слишком запутанной.

В первый раз “голубь” начал набирать популярность еще в 2014 году, но самый пик популярности пришелся аж на апрель 2018 года - целых 4 года понадобилось мему, чтобы пробиться через tumblr, reddit, twitter и прочее.

Любой покемон - Мои родители: "Это Пикачу?"

Это "Все хорошо"?

Эпичное рукопожатие

Сцена из фильма “Хищник”, в которой герой Арнольда Шварценеггера смачно пожимает руку своего друга Дилона будто создана для мема. И в 2018 интернет пришел к тому, что эта картинка - идеальное отображение согласия двух противоположных во взглядах (или совершенно друг ко другу не относящихся) групп людей в каком-то вопросе.

"Я в деле" - Николас Кейдж, когда получает любое предложение в кино - Любая сцена с хакерами

Моль и лампа

Летом настало время сюрреалистичных мемов, которые вышли из под контроля (то есть стали ну очень популярными). Практически все, кто был в селе, знают, что если ночью включить лампу, к вам обязательно налетят бабочки. В общем-то, все, в этих шутках нет никакого двойного смысла - просто моль, которая любит лампу и эпичная фотография сделали свое дело.

Моль: "Кажется, в этом доме классная лампа". Окно: "Вот тут я тебя остановлю"

Ни одного телефона вокруг

Копипаста “Not a cell phone in sight. Just people living in the moment” (Ни одного мобильного вокруг. Люди просто наслаждаются моментом) и ее вариации популярны уже давно, а взлетели в октябре 2018-го. Это такой-себе ироничный ответ миллениалов на претензии старших поколений по поводу того, что “вся молодежь уткнулась в свои телефоны”.

Мем строится просто - нужна картинка, на которой происходит нечто совсем нетипичное (подойдет момент какого-то фильма или старая картина) и, собственно, подпись.

not a cell phone in sight. just people living in the moment pic.twitter.com/uGjfpVt4Go — daniel (@nwniel) 7 ноября 2018 г.

not a cell phone in sight. just living in the moment. absolutely beautiful, wish we could go back pic.twitter.com/iAmo0IQepR — (not) joe (@TravusHertl) 6 ноября 2018 г.

Удивленный Пикачу

Осень радовала нас мемами, а один из главных нарушителей нашего спокойствия - Удивленный Пикачу. Он показывает, как действия героя приводят к очевидному (зачастую неудачному) результату, но он все равно этому удивляется.

Я: "Хм, а что произойдет, если я согну эту штуку?" - штука: *ломается* - Я:

Калифорнийцы: "Люди, которые живут в районах с ураганами очень глупы". - *Калифорния сгорает дотла каждый год* - Калифорнийцы:

Они сделали операцию виноградинке

Еще один абсурдный мем, который вышел на пик популярности буквально за несколько дней. В общем-то, здесь даже ничего не обыгрывается, в оригинале это - демонстрация роботизированной хирургической системы, точность работы которой позволяет снять шкурку с ягоды винограда - именно это показали на видео 2010 (!) года.

Скриншот из видео опубликовал Инстаграм-аккаунт Simple Dorito, добавив подпись “Они сделали операцию виноградинке”. И весь интернет пытался угадать судьбу ягоды после - ее выписывали из больницы, навещали бургеры и другая еда, а также люди благодарили врачей, которые спасли виноградине жизнь.

"Бро, посмотри, кто наконец оправился после операции"

Remember that grape that they did surgery on?

This is him now.



Feel old yet? pic.twitter.com/GQOUcd9y9e — UwU (@Swaklik) 25 ноября 2018 г.

Помнишь ту виноградину, которой сделали операцию? Это она сейчас. Чувстуешь себя старым?

Петров и Боширов

Личности Александра Петрова и Руслана Боширова стали известны после их прокола на операции по отравлению Скрипалей. Когда Лондон обнародовал их личности, шпионы решили попробовать объясниться в интервью пропагандистке RT Маргарите Симоньян.

"Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только во всей Европе, но и во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым", - заявили они, добавив, что посетить его им посоветовали друзья. Конечно, мало кто им поверил.

Master’s Blessings (Подношение)

Ноябрьский мем, который используется для изображения превосходства. В нем интересно то, что достаточно быстро стала известна авторша картинки, которая используется для мема - и пользователи быстро смекнули, что могут оригинально ее поблагодарить.

Мой старший брат - джойстик - 8-летний я на сложном уровне

MorcarDFC (автор рисунка) - Признание и слава - Этот мем

Сама авторша это оставить без внимания не могла - и сделала свою версию.