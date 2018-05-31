Это была спецоперация СБУ: в Сети появился новый мем

Пользователи соцсетей на волне спецоперации СБУ придумали новый мем и применяют его к любым событиям.

30 мая в 17:00 спецслужба Украины заявила, что инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецоперацию проводили с повышенным уровнем конспирации.

В Сети сравнили смерть и появление журналиста с библейскими историями.

Если что-то идет не так, то можно понадеяться на СБУ.

СБУ воскресило Бабченко шоб не расследовать его убийство — human non human (@snakusoid) 30 мая 2018 г.

Победа Реала тоже оказалась спецоперацией СБУ. — Дядя Саша (@ddya_sasha) 30 мая 2018 г.

А все потому что: