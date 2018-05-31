31 мая 2018, четверг

Это была спецоперация СБУ: в Сети появился новый мем

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Это была спецоперация СБУ: в Сети появился новый мем

Пользователи соцсетей на волне спецоперации СБУ придумали новый мем и применяют его к любым событиям. 

30 мая в 17:00 спецслужба Украины заявила, что инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецоперацию проводили с повышенным уровнем конспирации.

В Сети сравнили смерть и появление журналиста с библейскими историями. 

Если что-то идет не так, то можно понадеяться на СБУ.

 

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