Это была спецоперация СБУ: в Сети появился новый мем

Пользователи соцсетей на волне спецоперации СБУ придумали новый мем и применяют его к любым событиям.
30 мая в 17:00 спецслужба Украины заявила, что инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что спецоперацию проводили с повышенным уровнем конспирации.
В Сети сравнили смерть и появление журналиста с библейскими историями.
Если что-то идет не так, то можно понадеяться на СБУ.
СБУ воскресило Бабченко шоб не расследовать его убийство— human non human (@snakusoid) 30 мая 2018 г.
Победа Реала тоже оказалась спецоперацией СБУ.— Дядя Саша (@ddya_sasha) 30 мая 2018 г.
А все потому что:
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