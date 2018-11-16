16 ноября 2018, пятница

Автор мема Подношение трогательно поблагодарил интернет за поддержку художников. Своим же мемом

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Арт Master's Blessing - Благословение учителя
diana.franco.art via Instagram

Арт Master's Blessing - Благословение учителя

Это один из тех редких случаев, когда автор мема обращается к людям, которые используют его рисунок.

В Сети стал популярным мем Подношение (англ. - Master's Blessing - благословение учителя), в котором рыцарь склоняет голову перед своим учителем и протягивает ему меч. 

Картинку нарисовала иллюстратор MorkarDFC. Ее используют для того, чтобы показать превосходство над кем-то или чем-то.

Мой пес. Классная палка, которую нашел мой пес. Я.

Мой преподаватель. Просроченное домашнее задание. Я

Старший брат. Джойстик. 8-летний я, котрый не может пройти тяжелый уровень.

 

Пользователи форума Reddit решили поблагодарить автора за рисунок. Его же работой. 

Этот мем. Слава и признание. MorkarDFC (автор этого мема)

Эту картинку увидел автор Подношения и ответил тем же. 

Люди, которые поддерживают художников. Вечная благодарность. Я

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