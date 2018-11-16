Автор мема Подношение трогательно поблагодарил интернет за поддержку художников. Своим же мемом

Это один из тех редких случаев, когда автор мема обращается к людям, которые используют его рисунок.
В Сети стал популярным мем Подношение (англ. - Master's Blessing - благословение учителя), в котором рыцарь склоняет голову перед своим учителем и протягивает ему меч.
Картинку нарисовала иллюстратор MorkarDFC. Ее используют для того, чтобы показать превосходство над кем-то или чем-то.
Мой пес. Классная палка, которую нашел мой пес. Я.
Мой преподаватель. Просроченное домашнее задание. Я
Старший брат. Джойстик. 8-летний я, котрый не может пройти тяжелый уровень.
Пользователи форума Reddit решили поблагодарить автора за рисунок. Его же работой.
Этот мем. Слава и признание. MorkarDFC (автор этого мема)
Эту картинку увидел автор Подношения и ответил тем же.
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Hello everyone! Right now I'm mindblown with this. I unintentionally helpes to create a meme, and it's always an honor :D Thank you reddit for credit the artist, it's amazing and always welcome. And thanks to the legion of new followers, holy shit this is awesome. #reddit #meme #dankmeme #illustration #digital #photoshop #speedpaint #red #instaart
Люди, которые поддерживают художников. Вечная благодарность. Я
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