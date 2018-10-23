Юлия Тимошенко выпила кофе на заправке и стала героем шуток про "простого украинца"

Перед тем как публиковать фото на котором, Юлия Тимошенко просто пьет кофе на просто заправке, ее пресс-секретарь должен был подумать, не станет ли оно поводом для шуток.
Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока опубликовала в Facebook фотографию, на которой лидер ВО Батькивщина пьет кофе на заправке.
"Просто кофе. Просто заправка", - написала Сорока.
В сети заподозрили, что на самом деле Тимошенко не умеет пить кофе на заправках.
Некоторые пользователи разочаровались, что она пьет не элитный кофе и намекнули, фото постановочное.
Другие - наоборот, что у нее есть деньги на кофе и "зубожіння" отменяется.
Все Юлька попалилась, вона п'є каву,тобто в неї є гроші на каву,це зрада.— Fox Day (@skd_lv) October 23, 2018
А может она рассматривает другие варианты работы.
Дарина Рогачук предложила еще одно место, в котором можно быть ближе к простым людям.
Музыкант и блогер Иван Марунич сделал свой ход.
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