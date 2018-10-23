23 октября 2018, вторник

Юлия Тимошенко выпила кофе на заправке и стала героем шуток про "простого украинца"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Marina Soroka via Facebook

"Просто кофе. Просто заправка",

Перед тем как публиковать фото на котором, Юлия Тимошенко просто пьет кофе на просто заправке, ее пресс-секретарь должен был подумать, не станет ли оно поводом для шуток.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока опубликовала в Facebook фотографию, на которой лидер ВО Батькивщина пьет кофе на заправке. 

"Просто кофе. Просто заправка", - написала Сорока. 

В сети заподозрили, что на самом деле Тимошенко не умеет пить кофе на заправках.

Некоторые пользователи разочаровались, что она пьет не элитный кофе и намекнули, фото постановочное.

Другие - наоборот,  что у нее есть деньги на кофе и "зубожіння" отменяется.

А может она рассматривает другие варианты работы.

Дарина Рогачук предложила еще одно место, в котором можно быть ближе к простым людям. 

Музыкант и блогер Иван Марунич сделал свой ход.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове