Юлия Тимошенко выпила кофе на заправке и стала героем шуток про "простого украинца"

"Просто кофе. Просто заправка",

Перед тем как публиковать фото на котором, Юлия Тимошенко просто пьет кофе на просто заправке, ее пресс-секретарь должен был подумать, не станет ли оно поводом для шуток.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока опубликовала в Facebook фотографию, на которой лидер ВО Батькивщина пьет кофе на заправке.

"Просто кофе. Просто заправка", - написала Сорока.

В сети заподозрили, что на самом деле Тимошенко не умеет пить кофе на заправках.

Некоторые пользователи разочаровались, что она пьет не элитный кофе и намекнули, фото постановочное.

Другие - наоборот, что у нее есть деньги на кофе и "зубожіння" отменяется.

Все Юлька попалилась, вона п'є каву,тобто в неї є гроші на каву,це зрада. — Fox Day (@skd_lv) October 23, 2018

А может она рассматривает другие варианты работы.

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