Атеист украинского патриархата. В Сети шутят про Томос

В соцсетях обговаривают предоставление украинским церквям автокефалии и шутят про бюрократические процедуры, горячую воду, зраду, перемогу и кота Томаса.
В четверг, 11 октября, Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии и признал каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
Как по мнению соцсетей это происходило:
Атеисты тоже радуются.
А верующие не все.
Нардеп Виталий Чепинога про то, насколько в Украине насыщенное информационное простраснтсво.
Некоторых вещей приходится ждать очень долго.
Як каже мій колєга: так і знав, що Томос дадуть раніше, ніж гарячу воду в Києві— Монолог з божевільні (@sofisoft1404) October 12, 2018
Томос не тот, что раньше.
#томос pic.twitter.com/0aFQeZU5Ld— Andrey Kozhokaru (@AndreyKozhokaru) October 12, 2018
Укрпочта решила похайпить на теме.
А тем временем в РФ разоблачился спецагент Александр.
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