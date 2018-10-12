Атеист украинского патриархата. В Сети шутят про Томос

Томос уже не тот

В соцсетях обговаривают предоставление украинским церквям автокефалии и шутят про бюрократические процедуры, горячую воду, зраду, перемогу и кота Томаса.

В четверг, 11 октября, Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии и признал каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

Как по мнению соцсетей это происходило:

Атеисты тоже радуются.

А верующие не все.

Нардеп Виталий Чепинога про то, насколько в Украине насыщенное информационное простраснтсво.

Некоторых вещей приходится ждать очень долго.

Як каже мій колєга: так і знав, що Томос дадуть раніше, ніж гарячу воду в Києві — Монолог з божевільні (@sofisoft1404) October 12, 2018

Томос не тот, что раньше.

Укрпочта решила похайпить на теме.

А тем временем в РФ разоблачился спецагент Александр.