12 октября 2018, пятница

Атеист украинского патриархата. В Сети шутят про Томос

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Томос уже не тот
Ivan Marunych via Facebook

Томос уже не тот

В соцсетях обговаривают предоставление украинским церквям автокефалии и шутят про бюрократические процедуры, горячую воду, зраду, перемогу и кота Томаса.

В четверг, 11 октября, Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии и признал каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

Как по мнению соцсетей это происходило:

Атеисты тоже радуются.

А верующие не все.

Нардеп Виталий Чепинога про то, насколько в Украине насыщенное информационное простраснтсво. 

Некоторых вещей приходится ждать очень долго.

 

Томос не тот, что раньше.

Укрпочта решила похайпить на теме.

А тем временем в РФ разоблачился спецагент Александр.

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