Мем: "давайте після свят". В Сети высмеивают людей, которые не хотят ничего делать перед праздниками

Украинцы очередной раз столкнулись с явлением, когда перед праздником никто не хочет работать и предлагает перенести встречу или сделку на "після свят". Тепер это мем.

Период "після свят" наступает перед праздниками, которые продлевают выходные, например, новый год, 8 марта в пятницу или понедельник и майские праздники.

в Україні в сферах бізнесу, торгівлі і ділових відносин наступив період "давайте після свят" — name cannot be blank (@i_dunets) 5 апреля 2018 г.

Все. Бізнес почав вживати поняття "після свят". Два дні тому. — Ігор Сусяк (@IgorSusiak) 5 апреля 2018 г.

Есть теория, что перед и во время праздников люди меньше пользуются интернетом.

Дзвонили сьогодні в редакцію, просили опублікувати погодженний матеріал "після свят"

ару — Viktoria Eismunt (@VEismunt) 5 апреля 2018 г.

Підтримати Супрун зараз, чи вже після свят? Хм. — Antosha Tkachuk (@anton_tkachuk) 4 апреля 2018 г.

Людина-післясвят (невідм., жін.) - міфічний персонаж, який існує в українських твітах та фб-постах у період з кінця листопада до кінця січня — olya lypynska (@lypynska) 9 января 2018 г.

Как это работает:

- Кохана, ти така сексуальна сьогодні, давай швидше додому, запалимо свічки, ввімкнемо романтичну музику...

- Слухай, давай вже після свят...

вкрав у @Vsevoloddddd — Петруччо (@Petro_Kryvyi) 5 апреля 2018 г.

Пользователь Виктор Пушкар выделил целый ряд сугубо-украинских мер времени.