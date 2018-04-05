Мем: "давайте після свят". В Сети высмеивают людей, которые не хотят ничего делать перед праздниками

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Мем:
Общєство нудних прєстарєлих мізантропов via Facebook

Украинцы очередной раз столкнулись с явлением, когда перед праздником никто не хочет работать и предлагает перенести встречу или сделку на "після свят". Тепер это мем.

Период "після свят" наступает перед праздниками, которые продлевают выходные, например, новый год, 8 марта в пятницу или понедельник и майские праздники.

Есть теория, что перед и во время праздников люди меньше пользуются интернетом. 

Как это работает:

 

 

Пользователь Виктор Пушкар выделил целый ряд сугубо-украинских мер времени.

 

 

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