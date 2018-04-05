Мем: "давайте після свят". В Сети высмеивают людей, которые не хотят ничего делать перед праздниками

Украинцы очередной раз столкнулись с явлением, когда перед праздником никто не хочет работать и предлагает перенести встречу или сделку на "після свят". Тепер это мем.
Период "після свят" наступает перед праздниками, которые продлевают выходные, например, новый год, 8 марта в пятницу или понедельник и майские праздники.
в Україні в сферах бізнесу, торгівлі і ділових відносин наступив період "давайте після свят"— name cannot be blank (@i_dunets) 5 апреля 2018 г.
Все. Бізнес почав вживати поняття "після свят". Два дні тому.— Ігор Сусяк (@IgorSusiak) 5 апреля 2018 г.
Есть теория, что перед и во время праздников люди меньше пользуются интернетом.
Дзвонили сьогодні в редакцію, просили опублікувати погодженний матеріал "після свят"— Viktoria Eismunt (@VEismunt) 5 апреля 2018 г.
ару
Підтримати Супрун зараз, чи вже після свят? Хм.— Antosha Tkachuk (@anton_tkachuk) 4 апреля 2018 г.
Людина-післясвят (невідм., жін.) - міфічний персонаж, який існує в українських твітах та фб-постах у період з кінця листопада до кінця січня— olya lypynska (@lypynska) 9 января 2018 г.
Как это работает:
- Кохана, ти така сексуальна сьогодні, давай швидше додому, запалимо свічки, ввімкнемо романтичну музику...— Петруччо (@Petro_Kryvyi) 5 апреля 2018 г.
- Слухай, давай вже після свят...
вкрав у @Vsevoloddddd
Пользователь Виктор Пушкар выделил целый ряд сугубо-украинских мер времени.
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